Futur de la legislatura
S’escampa el convenciment a la dreta que Sánchez podria maniobrar per esgotar la legislatura més enllà del límit
Abascal ha demanat informació jurídica a Vox sobre aquesta eventualitat
Mariano Alonso Freire
Abans fins i tot que la investigació judicial oberta a l’expresident del Govern i exsecretari general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, tornés a posar potes enlaire la vida pública espanyola, i dins de les habituals especulacions sobre quan convocarà Pedro Sánchez les pròximes eleccions generals, a la dreta s’ha començat a escampar un inquietant convenciment. El que el cap de l’Executiu estaria disposat a maniobrar per portar la legislatura més enllà dels quatre anys preceptius, que en principi es compten des de la constitució de les Corts, una cosa que va passar l’última vegada el 17 d’agost del 2023, atesa la inèdita data, el 23 de juliol, en què es van celebrar les últimes eleccions generals.
Allà comença sempre la legislatura, quan queden constituïts al Congrés dels Diputats i el Senat, amb les seves respectives meses i presidents. Tot i que en l’imaginari l’inici d’una legislatura pot aparèixer més lligat a la investidura del president del Govern, que en aquest cas va ser el novembre d’aquell any 2023, quan Sánchez va revalidar el seu mandat, després d’una altra investidura fallida d ’Alberto Núñez Feijóo. Així les coses, les pròximes eleccions generals, que Sánchez sempre ha assegurat que no avançarà, haurien de celebrar-se en algun moment del primer semestre de l’any 2027, esgotant a tot estirar a finals de juliol, exactament quan es va produir la cita amb les urnes de fa tres anys.
On més s’escampa aquest convenciment sobre les intencions del president és a Vox, i de fet el líder de l’extrema dreta, Santiago Abascal, ha realitzat repetidament aquesta denúncia, inclòs en les seves intervencions en les sessions de control, on una vegada al mes té l’oportunitat d’interrogar directament el cap de l’Executiu a l’hemicicle. Però també s’estén aquesta convicció en el PP i les seves òrbites. Abascal, fins i tot, ha preguntat formalment sobre això a les persones del seu equip amb més experiència jurídica, i la resposta que li han donat no li ha deixat gaire tranquil, ja que li han assegurat que, en cas de produir-se aquesta eventualitat, no hi hauria una resposta fàcil. «Ho ha preguntat diverses vegades», asseguren fonts de Vox, que asseguren haver rebut informació fiable que Sánchez hauria demanat informes jurídics per, segons expressen aquestes fonts, «que li diguin quins són els escenaris que els que és possible retardar la convocatòria d’eleccions».
Impensable per a l’esquerra
L’escenari és absolutament impensable, ni a dir té, per a l’esquerra en general i per al PSOE en particular. I no tots a la dreta i a l’extrema dreta creuen amb la mateixa intensitat que aquest desafiament al procediment democràtic pogués produir-se. Però el comentari continua corrent per les tertúlies conservadores, i com demostra la consulta de caràcter intern realitzada per Abascal, molt més enllà i molt més amunt. Una cosa que quadra perfectament, d’altra banda, amb el diagnòstic de Vox, que considera Sánchez el cap d’una «màfia» o d’una «organització criminal», com han repetit reiteradament.
No cal dir que l’esclat del cas Zapatero no fa sinó carregar de raó els que en el PP i Vox veuen els dirigents del PSOE capaços de tot. La interlocutòria del jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, i el fet que fins i tot el PSOE hagi mirat de tornar a recórrer, de manera més o menys velada i segons al dirigent que s’escolti, al discurs del lawfare o guerra bruta judicial, reforcen aquesta percepció. Tant els populars com els dirigents de Vox reivindiquen ara tot el que han dit sobre això sobre la possible corrupció de l’expresident, i els interrogatoris que per exemple li van fer en la seva recent compareixença en la comissió d’investigació del Senat, ridiculitzada des de molts àmbits de l’esquerra, singularment la política. I de cara al futur, creuen que podrien repetir-se una situació similar.
- La dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada bromeja sobre la mort d’Isak Andic i la possible implicació del seu fill
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Metgessa víctima d'una agressió explica el cas: 'Van arribar els crits i els insults, fins que em va voler picar
- Alerten de la presència de Listeria en formatges frescos de quatre marques
- La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava