Deu mil euros

Suposat pagament de ‘Julito’ al director del fons de rescat

L'empresari Julio Martínez Martínez a la Comisió d'Investigació del 'cas Koldo'

Tono Calleja Flórez

Madrid

L’informe de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero revela un suposat pagament de 10.000 euros fet per Julito Martínez Martínez, el "lloctinent" de l’expresident del Govern, al llavors director del fons de rescat: "10k done", diu de manera literal el missatge. Per a la policia això "posa de manifest la confirmació d’un pagament per import de 10.000 euros".

"En data 17 d’agost del 2021, obtingut de la conversa que es produeix entre Julio Martínez i Rodolfo Reyes, s’observa un missatge de text", diu l’informe, que explica que en la comunicació s’inclou un missatge amb la notícia: "La SEPI posa el seu director de negocis Julián Mateos al capdavant del fons de rescat després de la polèmica amb Plus Ultra".

Els agents expliquen, després, que en la informació inclosa en el missatge "s’al·ludeix al nomenament recent de Julián Mateos com a director del Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques, de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI). Després del reenviament de la notícia, al cap d’uns quants minuts, Rodolfo Reyes demana a Julio Martínez si el coneix i en el missatge següent Rodolfo Reyes diu: "10k done".

