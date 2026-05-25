Amb selfie inclòs
Salvador Illa coincideix amb Bad Bunny a la Sagrada Família: «Gràcies per triar Barcelona»
Bad Bunny ja és llegenda: Ibai Llanos, ‘perreo’ i oxitocina en un ball inoblidable
Gisela Boada
‘Benito, fill de Benito’ continua passant uns dies a Barcelona després d’haver desencadenat la febre en un públic completament entregat durant divendres i dissabte a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Bad Bunny està visitant els llocs més emblemàtics de la capital catalana, amb jaqueta i gorra per evitar ser reconegut, però per al president Salvador Illa l’estrella mundial va passar desapercebuda diumenge passat a la Sagrada Família.
Illa va coincidir amb Bad Bunny i va demanar un selfie per immortalitzar el moment que ha publicat aquest dilluns a les 13.15 hores al temple. «Sagrada Família, Bad Bunny. Gràcies per triar Barcelona per començar el 'Debí tirar más fotos’ World Tour a Europa», ha escrit a les xarxes socials, adjuntant la fotografia.
El cantant porto-riqueny volia veure la Sagrada Família abans d’anar-se’n a Madrid, on té previst 10 concerts més al Riyadh Air Metropolitano de Madrid (30 i 31 de maig i 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 i 15 de juny) per als quals s’han venut més de 600.000 entrades, en el marc de la seva gira mundial.
