Regne Unit
La crisi del Partit Laborista reobre el debat del Brexit
Els aspirants a succeir Starmer discrepen sobre la tornada a la Unió Europea
Lucas Font
Una de les grans crítiques rebudes pel primer ministre britànic, Keir Starmer, en els gairebé dos anys que porta en el poder és la seva tebiesa política. Critica els atacs d’Israel a Palestina, però evita parlar de genocidi; defensa les famílies amb menys ingressos, però proposa retallades socials; ataca els discursos xenòfobs de la dreta populista, però aplica polítiques de mà dura contra la immigració. I en relació amb la Unió Europea, tres quarts del mateix: es mostra a favor d’un acostament a Brussel·les, però manté la seva negativa a una tornada al mercat únic o a la unió duanera.
La crisi interna en el seu partit, no obstant, ha revifat el debat sobre el Brexit i sobre la necessitat d’estrènyer els llaços amb el club comunitari just quan es compleixen 10 anys del referèndum. El mateix Starmer va anunciar la seva intenció de posar el Regne Unit "al cor d’Europa" poc després de la debacle electoral de principis de maig i va alertar del risc que el líder populista Nigel Farage, un dels grans impulsors del Brexit, aconsegueixi la victòria en les pròximes eleccions generals, tal com prediuen les enquestes.
Una nova relació amb la UE
Farage va dir que el Brexit ens faria més rics, però es va equivocar. Ens va empobrir. Va dir que reduiria la immigració, però es va equivocar. La immigració es va disparar. Va dir que ens donaria més seguretat, però va tornar a equivocar-nos. Ens va deixar més vulnerables", va assegurar en un discurs en el qual va tractar, sense èxit, de contenir una rebel·lió interna en el seu partit. El primer ministre va defensar llavors fixar una nova direcció en les relacions amb la UE en la pròxima cimera bilateral, prevista per a aquest estiu. De quina forma es materialitzarà aquesta nova direcció encara és una incògnita, així com si Starmer seguirà en el càrrec per portar-la a terme.
Segons una recent enquesta del centre demoscòpic YouGov, un 55% dels britànics es mostra a favor de tornar a la UE, davant un 33% que s’oposa. En el cas dels votants progressistes –verds, laboristes i liberaldemòcrates–, aquest recolzament és molt més gran: al voltant d’un 80% aposta per tornar al club comunitari. Però fins i tot malgrat que defensar un reingrés a la UE podria reportar-li beneficis electorals en un moment d’extrema necessitat, Starmer continua mantenint la seva postura: sí a l’acostament a la UE, però sense traspassar les línies vermelles.
El politòleg Mark Dorey, professor a la Universitat de Cardiff, atribueix la cautela de Starmer que, malgrat que el recolzament a un retorn a la UE està creixent a les enquestes, molts votants veurien amb mals ulls aquesta opció si això comporta un augment de la immigració. "Dir que estàs a favor de tornar a la UE és fàcil en una enquesta d’opinió, però crec que la gent s’ho pensaria dues vegades si el Partit Laborista sortís a dir explícitament que ho faran, especialment si això comporta la lliure circulació de treballadors".
Debat intern
El reingrés al club comunitari tampoc és una opció per al principal candidat a reemplaçar Starmer en el càrrec, Andy Burnham. L’actual alcalde de Manchester està fent campanya per aconseguir un escó al Parlament en les eleccions anticipades a Makerfield, una circumscripció als suburbis de la ciutat. Allà el Brexit va obtenir el suport del 65% de la població, una cosa que va obligar Burnham –que va apostar per un retorn a la UE a llarg termini– a matisar la seva posició.
El gran temor dels laboristes és que, si opten per defensar obertament el reingrés a la UE, els votants dels antics feus laboristes que van apostar pel Brexit s’inclinaran definitivament pel partit ultra Reform UK. L’únic possible candidat a reemplaçar Starmer que s’ha posicionat públicament a favor de reingressar a la UE ha sigut l’exministre de Sanitat, Wes Streeting. "Necessitem una nova relació especial amb la UE, perquè el futur del Regne Unit és a Europa. Algun dia tornarem", va assegurar fa uns dies.
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- La dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada bromeja sobre la mort d’Isak Andic i la possible implicació del seu fill
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Metgessa víctima d'una agressió explica el cas: 'Van arribar els crits i els insults, fins que em va voler picar
- Alerten de la presència de Listeria en formatges frescos de quatre marques
- La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER