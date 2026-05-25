Elma Saiz, Portaveu del Govern d’Espanya i ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions: "Davant la prioritat nacional, la nostra prioritat és la igualtat d’oportunitats"
La ministra portaveu analitza el procés de regularització extraordinària, els resultats del PSOE a l’Aragó i Andalusia i les noves polítiques dels governs del PP i Vox
«Sento tant d’afecte per Zapatero com aversió li tenen al PP i a la dreta»
Sergio H. Valgañón
¿Com valoren en el Govern el procés de regularització?
És una política important, una de les principals fites de la legislatura que concita el consens. La política està al servei de la ciutadania i aquest és un procediment esperat i aplaudit.
¿Arribaran a la fita de mig milió de persones regularitzades?
Veig que darrere de cada xifra hi ha una història. Cal referir-se a aquest procediment amb el cas a cas, amb històries d’èxit. Tot venint m’ha aturat una dona que ho agraïa i mostrava l’esperança de tenir per fi drets, també obligacions, per deixar de ser invisible. L’important és que el procediment té uns requisits molt clars i que pugui donar resposta a tots els qui ho demanin i que compleixin els requisits en temps i termini.
Hi ha institucions, com per exemple l’Ajuntament de Saragossa, que han acusat el Govern de col·lapsar els serveis municipals amb aquest procés. ¿Hi ha hagut precipitació, falta de coordinació o errors?
Ni de bon tros. Aquí cal contraposar diferents comportaments o actituds. A mi em consta que a l’Ajuntament de Saragossa, el dia que començava el termini, va tancar les juntes de districte per donar resposta a aquesta sol·licitud de l’informe de vulnerabilitat. Tot perquè es poguessin visibilitzar unes cues de manera injustificada. No hi ha hagut caos, com és habitual els primers dies d’un procés tan important. Sí que hi ha hagut cues i aquí vull agrair la importantíssima tasca que fan les entitats col·laboradores en matèria d’estrangeria.
El PP els va acusar d’activar la regularització per activar Vox, pensant en les eleccions d’Aragó i Andalusia. ¿Què n’opina?
Combatem amb rotunditat la desinformació i les notícies falses que alguns aboquen en relació amb aquest procediment. La regularització té la triple legitimitat social, econòmica i política. Ha sigut aplaudit per l’Església. Insto el PP a mirar als ulls dels ciutadans que esperen aquest procediment amb esperança, perquè ja són aquí i han de tenir drets i obligacions.
¿Tenen calculat l’impacte en la recaptació de la Seguretat Social del procés de regularització?
Són estimacions. És un win-win, perquè és una millora en els teixits productius, un benefici per als treballadors i gairebé més de 4.000 euros per persona regularitzada a l’any. El CES, el Consell Econòmic i Social, posava en valor aquest procediment, però hi ha les evidències i l’impacte positiu d’altres processos i dels que hi ha hagut a altres països.
La immigració ha sigut camp de batalla per la formació de governs autonòmics, amb la prioritat nacional. ¿Vigilaran aquesta mesura?
Davant la sinistra prioritat nacional del PP i Vox, la nostra prioritat és la igualtat d’oportunitats i l’enfortiment dels serveis públics. Som un Govern que mira als ulls de la realitat social i que sens dubte no paga un alt preu per arribar a un acord, com la prioritat nacional. Aragó perdria moltes oportunitats en el camí de la prioritat nacional.
Aquesta setmana hem sabut la imputació de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Què li sembla a vostè?
Sento tant d’afecte pel president Zapatero com aversió li tenen al PP i a la dreta. Màxim respecte al principi fonamental de la presumpció d’innocència i màxim respecte a la tasca de la justícia. Col·laboració amb la justícia i confiança en el president Zapatero.
¿Com cau aquesta imputació al Govern de Pedro Sánchez?
Rodríguez Zapatero va ser president durant dues legislatures i va ser el president dels drets, de la igualtat, de la convivència i sota la seva presidència es va viure una importantíssima transformació social. També la societat, sota la seva presidència, va derrotar la banda terrorista ETA. No solament va saber fer Govern, sinó que va saber fer una oposició lleial i d’Estat. Avui veiem una oposició que no té projecte i que només persegueix danyar i erosionar l’honorabilitat de les persones.
Sánchez ha dit que les eleccions seran el 2027. El PSOE ve de quatre derrotes consecutives. ¿A què s’agafen per pensar que poden guanyar?
És una legislatura de quatre anys, com totes. El PP demana eleccions anticipades des del minut zero. El Govern té un full de ruta clar i és el que fa que Espanya creixi per sobre de la mitjana de la UE i superem 22,3 milions de treballadors. Les eleccions autonòmiques són autonòmiques i sens dubte no és un resultat esperat, però és el moment que les federacions facin la seva anàlisi.
¿Com valora després de les derrotes electorals l’enviament de ministres com a candidats?
Nego la categoria de ministre-candidat. Som persones i aprofito per condemnar la deshumanització que veiem contra els candidats progressistes, que es multiplica quan parlem de dones. Ho van patir Pilar Alegría i María Jesús Montero. Són persones amb uns bagatges i uns coneixements. Montero coneix Andalusia més bé que el palmell de la mà. Els ministres no venim de Mart i som persones que donem la cara.
Els consellers de Vox diuen que no deixaran arribar als seus territoris menors migrants no acompanyats. En el cas que el Govern torni a repartir-los, ¿què passarà si s’hi neguen?
Si s’incompleix la llei, serem al davant, com amb tot el que tingui a veure amb la vulneració del principi constitucional de l’article 14. ¿On és la responsabilitat del PP?
¿El Govern serà capaç de convèncer el PP o de fer complir i evitar un conflicte judicial?
Davant la nefasta i inconstitucional prioritat nacional, serem al davant per vetllar pel compliment dels valors constitucionals. Fixi’s, el PSOE arriba a pactes per avançar en drets i els pactes PP-Vox són una involució. És probable que el Govern surti en defensa per esmorteir el mal que fan aquestes polítiques que es fan a les comunitats autònomes.
