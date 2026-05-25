Els EUA i l’Iran ultimen un acord de pau, però Trump demana que no "corrin"
El pacte posaria fi a la guerra i donaria pas a les converses sobre el programa nuclear de Teheran i la reobertura al tràfic de l’estret d’Ormuz, segons filtracions a la premsa
Les negociacions entre Washington i Teheran podrien començar a principis de juny
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran i els Estats Units estan molt a prop, si no es gira res, de firmar un acord que serveixi per posar punt final a la guerra a l’Orient Mitjà, iniciada el 28 de febrer amb l’assassinat sorpresa del llavors líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei.
Aquest primer acord consisteix, segons filtracions a la premsa, en un sol foli i marca una entesa per aturar els combats a tots els fronts –inclòs el Líban–, l’inici d’un període que serveixi per reobrir l’estret d’Ormuz i per arrencar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, el punt de discòrdia més important entre Teheran i Washington.
Ormuz està bloquejat des de l’inici de la guerra, tant per l’Iran, que no ha deixat que vaixells i embarcacions de càrrega internacionals travessessin la via sense pagament o permís previ, com pels EUA, que des de començaments de maig ha barrat el pas a tota embarcació persa que volgués transitar per l’estret, per on abans del conflicte circulava el 20% del comerç mundial de petroli i gas.
Diversos terminis
"L’acord ja està negociat en gran part i està subjecte a l’aprovació per part dels Estats Units d’Amèrica, la República Islàmica de l’Iran i altres països. [...] Els aspectes i detalls finals de l’acord s’estan discutint. Serà anunciat ben aviat. A més d’altres aspectes del pacte, l’estret d’Ormuz s’obrirà", va escriure dissabte a la nit a les xarxes socials el president dels EUA, Donald Trump.
Algunes filtracions a la premsa nord-americana asseguren que l’acord estipula diversos terminis, segons els quals, a canvi de l’obertura d’Ormuz, els EUA començaran a aixecar el seu propi bloqueig i a retornar actius iranians a l’estranger. Els dos països s’instarien, segons indica el text, a asseure’s a negociar l’apartat nuclear –i el futur dels 440 quilos d’urani altament enriquit en possessió de Teheran– en un termini de 30 a 60 dies.
"Les negociacions segueixen d’una manera ordenada i constructiva, i he donat l’ordre als meus representants que no corrin més del compte a firmar, ja que el temps ens va a favor. El bloqueig d’Ormuz es mantindrà fins que s’hagi aconseguit, certificat i firmat l’acord. ¡No hi pot haver errors!", va dir Trump ahir en un missatge publicat a la seva xarxa Truth Social.
L’acord, si es confirma, significarà un clar retorn a la situació prèvia a una guerra que, malgrat que ha aconseguit eliminar bona part de la cúpula militar i política iraniana, no ha acostat cap objectiu polític a Washington: els EUA i l’Iran negocien ara obrir una via marítima que estava oberta al febrer, mentre els dos països conduïen unes negociacions nuclears que ara estan posposades.
L’Iran manté la posició de llavors, és a dir, rebutja entregar el seu urani enriquit i renunciar al seu programa d’enriquiment. "L’Iran està preparat per a la possibilitat que les negociacions nuclears fracassin, malgrat aquest acord potencial amb els EUA. Les nostres forces armades estan en alerta màxima, considerant la història criminal del Govern nord-americà i el seu aliat, el règim sionista [Israel]", va declarar ahir l’agència de notícies iraniana Tasnim.
"El perill atòmic"
Segons fonts anònimes del Pakistan –Islamabad s’ha acabat erigint en el principal mediador d’aquest conflicte–, les negociacions entre Washington i Teheran podrien començar tant a finals de la setmana que ve o com a principis de juny, una vegada s’hagi acabat l’Eid al-Adha, la Festa del Sacrifici, celebrada a tot el món musulmà.
"Ahir a la nit vaig parlar amb el president Trump sobre l’acord per reobrir Ormuz i les pròximes negociacions nuclears. Tant Trump com jo estem d’acord que el pacte definitiu ha d’eliminar el perill atòmic iranià. Això significa desmantellar les centrals nuclears d’enriquiment de l’Iran i treure l’urani altament enriquit del seu territori", va assenyalar ahir el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que va assegurar en un missatge a les xarxes que Israel es reserva el "dret a defensar-se en qualsevol front, incloent-hi el Líban.
L’Iran, malgrat la voluntat de Trump i Netanyahu, va assegurar que no té la intenció de renunciar al seu programa d’enriquiment. Només es va mostrar disposada a entregar o diluir el seu urani enriquit que estigui a nivells superiors al 20%.
