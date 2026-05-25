Normativa del Congrés
ERC i Junts volen blindar els requisits per poder comptar amb grup propi
Les dues formacions defensaran una reforma parlamentària per rebaixar els vots que permeten tenir representació independent
Miguel Ángel Rodríguez
Pel grup parlamentari d’ERC al Congrés han passat dos diputats de Sumar. En el de Junts, quatre del PSOE. Així ho reflecteix la llista d’altes i baixes del Congrés. No és un error, ni un exercici de transfuguisme. Va ser una petita argúcia elaborada al començament de la legislatura perquè republicans i postconvergents, que no complien els requisits necessaris, poguessin tenir grup parlamentari propi. Ara, les dues formacions, juntament amb Podem, Compromís i el BNG, tractaran demà d’impulsar una reforma del reglament de la Cambra baixa que flexibilitzi aquestes exigències per blindar els seus grups de cara al pròxim cicle electoral.
Les eleccions del 2023 van deixar un pobre resultat per a les formacions independentistes catalanes. Així, ERC va passar de 13 diputats a 7, i va obtenir el 13,16% dels vots a Catalunya, mentre Junts va baixar de 8 escons a 7 i va aconseguir l’11,16% de les paperetes entre les quatre províncies catalanes. No els sortien els números per tenir grup propi.
El reglament del Congrés recull que no es podrà formar un grup parlamentari amb menys de 15 diputats, tot i que amb una gran excepció: tenir cinc escons i haver aconseguit el 15% dels vots en totes les circumscripcions en les quals es presenta el partit o el 5% dels vots a escala nacional. Els cinc escons els tenien, però el percentatge de vot a Catalunya estava per sota del 15% i es quedaven molt lluny del 5% nacional. La solució que es va trobar va ser que Sumar els cedís dos diputats catalans a ERC i el PSOE quatre més a Junts. Al cap de pocs dies, aquests mateixos parlamentaris es van donar de baixa i se’n van anar al seu grup veritable, una cosa que permet el reglament. Aquesta operació va ser qualificada pel PP de "frau electoral".
Crítiques del PP
El 2023, amb una majoria del PSOE i Sumar a la Mesa del Congrés, no hi va haver cap problema i es van desatendre les crítiques del PP. Però ERC i Junts prefereixen no temptar la sort de cara al pròxim cicle electoral en què la Mesa pugui estar en mans d’una aliança del PP i Vox. Així, defensaran demà en el ple del Congrés una reforma per rebaixar aquests requisits de percentatge de vots. El text, a més, ha sigut ratificat pels quatre diputats de Podem, els dos de Compromís i el del BNG.
La proposta passa per mantenir el requisit dels cinc escons mínims, però rebaixar a un 10% els vots mínims que s’han d’aconseguir en les circumscripcions en les quals s’han presentat o un 3% dels emesos a escala nacional.
