Tempesta judicial i política
El Govern espera que declari Zapatero per decidir nous passos
A cinc setmanes del comitè federal del PSOE, el nou xoc rearma els càrrecs que reclamen avançar les eleccions generals
La Moncloa desafia el PP a presentar una moció de censura convençuda que no té els suports
Iván Gil
L’agenda del Govern va esclatar pels aires dimarts passat a primera hora del matí amb la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. Mentre es produïen els registres policials davant de la seu federal del PSOE al madrileny carrer de Ferraz, a l’oficina que el partit proporciona als seus expresidents, i a l’empresa de les seves filles, es reunia el Consell de Ministres. Els assumptes amb què el Govern marca el pas de la jornada, i en ocasions de la setmana, van quedar enterrats. En els diferents ministeris, les seves carpetes i plans que esperaven una empenta habitual en la recta final del curs polític es van trastocar per complet.
Després de l’ordre de defensar la innocència i honorabilitat de Zapatero davant el cop i, encara en xoc, es va prémer el botó de pausa a l’espera de noves indicacions. Avui es preveu l’accés al sumari de la causa que instrueix el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama en el marc del cas Plus Ultra. Com a avançament, les últimes revelacions de l’informe aportat per la UDEF que constaten el lideratge de Zapatero en la xarxa d’influència investigada. L’Executiu està pendent també de la declaració de l’expresident Zapatero davant el jutge el 2 de juny per definir els seus pròxims passos. Fins llavors, es trasllada un missatge clar de suport, com va expressar Pedro Sánchez des de la tribuna del Congrés.
La tranquil·litat que transmeten a la Moncloa contrasta amb la pressió dels socis. El PNB, considerat soci prioritari, llançava ahir un avís a través del seu president, Aitor Esteban. Després d’apuntar que els "escàndals judicials que envolten el Govern espanyol" són "absolutament perjudicials per a la imatge de la política i per a l’estabilitat governamental", va qualificar d’"irresponsable" no avançar les eleccions generals. "Sense rumb, sense Pressupostos, sense una majoria estable i amb una agenda descontrolada i judicialitzada", va enumerar per concloure que el cas Zapatero ho complica encara més.
A l’Executiu asseguren afrontar l’envit dels nacionalistes bascos amb "tranquil·litat màxima". "Respectem la seva opinió, però no la compartim", conclouen. Així mateix, les mateixes fonts repliquen que continua sense haver-hi una alternativa ni números per a una moció de censura. "Sens dubte el PP no té alternativa política", contraposen per preguntar-se retòricament si el seu projecte és "la prioritat nacional". A Génova no tenen cap pressa, tot i que treballen en l’escenari d’una moció de censura, amb documents, temes i opcions.
"Tranquil·litat i calma"
La posició del Govern dependrà de com evolucioni la investigació i si apareixen proves concloents d’uns delictes de tràfic d’influències, organització criminal o blanqueig que per ara neguen. Es guanya així temps, esperant llum verda per reprendre calendaris. En cas que hi hagi proves, consideren en el Govern, haurien d’estar en el sumari. "Tranquil·litat i calma", s’insisteix per mantenir l’equilibri enmig del terratrèmol.
A la Moncloa no veuen cap prova en la interlocutòria que apuntali les acusacions contra l’expresident, però són conscients que la investigació és encara "embrionària". En privat, alguns membres del Govern contenen la respiració des de la convicció que si la interlocutòria no té la contundència de la que va implicar l’exsecretari d’Organització, Santos Cerdán, i que va provocar la seva immediata dimissió fa ara menys d’un any, tampoc es tracta d’"un Peinado", amb referència al cas que amenaça Begoña Gómez, dona del president del Govern. Per això, la decisió és anar pas a pas, en vista de la incapacitat de marcar els temps per anar adaptant-se.
Els dubtes comencen a deixar-se sentir i el procés serà llarg, com coincideixen a assenyalar diferents fonts socialistes. La pròxima fita, i la més important per al Govern, l’estratègia de defensa de Zapatero davant el jutge. Amb els plans trastocats i un discurs a la defensiva, l’Executiu camina entre certa boirina quan no completament a cegues. De fet, el mateix dia en què es va conèixer la imputació es va haver d’improvisar un primer argumentari al no poder contactar amb l’entorn de Zapatero –on encara continuen incrèduls amb el cas–. No va ser fins a mig matí quan es va confirmar la seva intenció d’adreçar-se als mitjans a través d’un vídeo, en què va negar totes les acusacions.
Malgrat trastocar-se els plans, amb els departaments pendents d’una ratificació o modificació, a la Moncloa neguen que el cop de Zapatero canviï el seu full de ruta de manera substancial. "No hi ha res que afecti el Govern ni la seva estabilitat ni la legislatura", asseguren. Tant és així que fins i tot desafien el PP que presenti una moció de censura, ben convençuts que no té els suports necessaris. Les línies vermelles dels seus socis estan clares i consideren que no s’han traspassat.
Ni referent a finançament il·legal ni tràfic d’influències, que podria posar contra les cordes el Govern a l’aprovar-se en Consell de Ministres el rescat a l’aerolínia Plus Ultra. Un "procediment administratiu" a una companyia que, segons defensen, "complia tots els requisits". "L’adjudicació dels préstecs es basa en un marc reglat, en què no hi ha la discrecionalitat, ni l’arbitrarietat ni la discriminació", afegeixen. Finalment, apunten que la resolució favorable de l’expedient per part del Consell Gestor, que després va ratificar el Consell de Ministres, es va prendre partint de mitja dotzena d’informes tècnics.
Figura totèmica
Si la Moncloa blinda la seva "estabilitat" davant el xoc per la imputació d’una figura totèmica per al socialisme, està per determinar com aquesta influeix orgànicament en el partit. A cinc setmanes que se celebri un comitè federal, màxim òrgan de decisió entre congressos, previsiblement per donar llum verda a les candidatures municipals i autonòmiques. Aquest nou cop judicial dona força als alcaldables i líders territorials que prefereixen que hi hagi unes generals abans de les municipals i autonòmiques del maig perquè no els afecti el desgast del Govern.
Davant aquesta reivindicació, encapçalada des de fa mesos pel president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, tant en públic com en privat es replica taxativament que no hi haurà avançament de les generals. Si en alguna cosa sí que insisteix és que s’esgotarà la legislatura.
