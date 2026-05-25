Terratrèmol en la política francesa
Philippe, opció del centredreta contra Le Pen, davant la justícia
L’ex primer ministre de Macron veu amenaçada la seva carrera cap al palau de l’Elisi després que la Fiscalia Nacional Financera li hagi obert una investigació per malversació.
Leticia Fuentes
Édouard Philippe era, fins fa uns dies, l’esperança de la centredreta francesa per a les pròximes eleccions presidencials del 2027. Antic primer ministre d’Emmanuel Macron entre 2017 i 2020, i fundador del partit Horizons, Philippe havia aconseguit posicionar-se com el polític capaç de tornar l’esperança a la dreta moderada, fins i tot alguns sondejos el situaven com una opció real per lluitar contra l’extrema dreta de Marine Le Pen en els pròxims comicis. No obstant, aquesta setmana la Fiscalia Nacional Financera (PNF) va anunciar que havia presentat en contra seu una acusació preliminar per sospites de malversació de fons públics, favoritisme i obtenció il·legal d’interessos.
La investigació se centra en uns presumptes delictes que ja van ser denunciats el setembre del 2023 per un informant, seguits de registres l’abril del 2024 i una denúncia formal presentada el juny del 2025. Tot i que aquestes acusacions han sigut negades pel polític, el procediment judicial amenaça la seva imatge pública en un moment decisiu.
Édouard Philippe pertany a aquesta generació de polítics francesos formats a grans escoles. Procedent de Rouen, va estudiar a Sciences Po i posteriorment a l’Escola Nacional d’Administració (ENA), planter tradicional d’alts funcionaris. Després de diversos anys fent petits passos al món de la política local, va fer el salt com a alcalde de Le Havre el 2010, càrrec que va ocupar fins al 2017. El seu perfil tècnic i el seu discurs moderat van cridar l’atenció de Macron, que va decidir nomenar-lo primer ministre.
Durant tres anys, Philippe va liderar el palau de Matignon en una època convulsa per al país; va pilotar algunes de les principals reformes del macronisme, va afrontar una de les crisis socials més grans amb la revolta dels Armilles Grogues i li va tocar liderar el Govern en la primera fase de la pandèmia de la covid 19. A diferència del seu cap, Philippe mai va veure erosionada la seva popularitat, que es mantenia gràcies a la seva imatge d’"home eficaç" i es va convertir en un dels polítics més ben valorats de França. El vincle amb el president va començar a erosionar-se quan Philippe va abandonar el càrrec de primer ministre per reconstruir una base de votants a través de la política local, a fi de llançar la seva pròpia carrera cap al palau de l’Elisi.
Tot i que el deteriorament de la relació comencés aquell 3 de juliol del 2020 després de la seva "destitució", la catarsi es va produir després que Philippe presentés la seva candidatura per distanciar-se de la baixa popularitat del president, i l’animés públicament a abandonar el càrrec. "Macron s’honraria a si mateix organitzant eleccions presidencials anticipades, cosa que significa que deixaria el càrrec immediatament després de l’aprovació del pressupost", va afirmar Philippe per als micròfons de diversos mitjans locals. Unes declaracions que no van agradar gens bé a l’Elisi ni en bona part de la dreta francesa.
Un pla de campanya difícil
La victòria com a alcalde en les recents eleccions municipals, en què va obtenir un 47% de recolzaments davant el seu rival comunista, Jean-Paul Lecoq, va reforçar la seva projecció cap a la presidència. El mateix Philippe havia advertit que si no aconseguia la confiança dels seus veïns durant aquests comicis, no tindria sentit continuar amb la carrera a l’Elisi.
Tot i que es tractava d’unes eleccions locals, aquestes eren un test polític de cara a les presidencials del 2027. Conscient d’això, el dirigent havia accentuat el seu pla de campanya en les últimes setmanes, reunint-se amb actors econòmics i responsables polítics locals i portant a terme un centener de desplaçaments pel país. La carrera presidencial, però, ha començat a posar-se costa amunt aquesta setmana per a aquest polític de 55 anys, després de la clatellada judicial de la Fiscalia Nacional Financera.
