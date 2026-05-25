El PNB demana a Sánchez que avanci les eleccions
Aitor Esteban considera "irresponsable" esgotar la legislatura i reclama al president que no segueixi "més enllà del 2026"
Quim Bertomeu
L’esclat del cas Plus Ultra, que ha situat sota la lupa de la justícia l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no només afecta el PSOE. L’ona expansiva també amenaça de desgastar els partits que donen estabilitat al Govern de Pedro Sánchez al Congrés. La primera d’aquestes formacions a alçar la veu ha sigut el PNB. El seu president, Aitor Esteban, va dir ahir que seria "irresponsable" que el Govern de Pedro Sánchez "seguís més enllà del 2026".
Els nacionalistes bascos, doncs, comencen a allunyar-se de Sánchez, amb qui han mantingut unes relacions estables els últims anys. Tan estables que van avalar la seva última investidura el novembre del 2023. Esteban va justificar la seva posició al·legant que l’executiu actual no té cap "rumb" ni "majoria estable", i a això s’hi ha de sumar "una agenda descontrolada i judicialitzada". Va fer aquesta advertència en la intervenció que va portar a terme en l’acte que el seu partit va celebrar a Durango (Biscaia).
Queda just un any per a les eleccions municipals i el PNB i altres socis de Sánchez tenen por de desgastar-se pels casos judicials que assetgen el PSOE. Esteban va expressar ahir que aquests "escàndals judicials" són "absolutament perjudicials per a la imatge de la política i per a l’estabilitat governamental". Davant aquest escenari, va considerar que el president hauria de donar per acabat el mandat aquest mateix any.
Passats uns dies des de l’esclat del cas Plus Ultra, els nacionalistes bascos ja han pogut estudiar a fons el cas i han arribat a la conclusió que la imputació de Zapatero "és molt seriosa". Per al PNB, el contingut de la interlocutòria judicial és "molt greu i molt preocupant", de manera que va considerar que l’Executiu central "no pot ventilar l’assumpte" apel·lant al fet que es tracta d’un cas de lawfare.
"Aquest panorama fa molt difícil que Sánchez pugui culminar la legislatura. Més aviat diria que seria irresponsable seguir més enllà del 2026 sense rumb, sense pressupost, sense una majoria estable i amb una agenda descontrolada i judicialitzada", va puntualitzar Esteban, que també va advertir al PSOE que encara fan falta "moltes explicacions". El lehendakari, Imanol Pradales, també es va referir a la inestabilitat de l’escenari polític nacional: "Pot passar qualsevol cosa".
A 600 quilòmetres de Durango, a Granollers (Vallès Oriental), el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, va ser l’encarregat de defensar el partit de les últimes revelacions del cas, que encara deixen en una posició més compromesa l’expresident. Malgrat tot, els socialistes insisteixen a defensar la innocència de Zapatero. Així, asseguren que no els "quadra de cap manera que Zapatero s’hagi pogut corrompre".
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central
- La dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada bromeja sobre la mort d’Isak Andic i la possible implicació del seu fill