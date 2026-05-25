La policia fa servir correus de Gertru per situar el polític en la trama
La secretària consultava l’import de factures amb la mà dreta de Julito
Ángeles Vázquez
La UDEF té molt en compte una sèrie de missatges enviats des de l’adreça de correu "presidentezapatero" per la seva secretària, María Gertrudis Alcázar, Gertru, per mirar d’acreditar la "posició directiva" o el "lideratge" que atribueixen a l’expresident en la presumpta trama de corrupció investigada. En aquests correus, Gertru demana al gestor de confiança de l’empresari alacantí Julio Martínez Martínez, amic del polític socialista i considerat el seu "lloctinent", per l’import que s’ha de posar en determinades factures o si sortiran plegats de la zona d’autoritats de l’aeroport.
Els informes policials consideren que dels correus electrònics "es desprèn" que Rodríguez Zapatero "remetria determinades gestions o directrius a través de Gertru, que s’encarregaria –juntament amb Judith– com a empleades administratives al seu servei", de "donar cobertura formal o suport documental a l’activitat, que és desenvolupada a l’oficina situada al carrer Ferraz" per als expresidents, davant de la seu central del partit.
Segons els investigadors, aquestes directrius les executaria Cristóbal Cano, "que exerceix funcions de director d’administració per a Julio Martínez" dins de l’estructura societària investigada; els correus acreditarien "l’existència d’una actuació dirigida a evitar la vinculació" entre Zapatero i Julito. En concret, en citen un en què Gertru demanava si sortiria amb el polític per la sala d’autoritats i Cano contesta: "M’indica en Julio que sortirà al costat del president, però que habitualment no ho fan constar. Espero haver-me explicat".
Julio Martínez
Després de destacar que "de l’anàlisi del contingut de les converses se’n desprèn que Julio Martínez elimina de manera sistemàtica alguns dels missatges que ell mateix escriu", conclou que això "obeiria a una estratègia orientada a dificultar la traçabilitat de les seves comunicacions i, per tant, la seva vinculació amb Zapatero". A continuació en reprodueix un de Domingo Amaro Chacón, de Softgestor, que sembla adreçat en realitat al polític socialista, a l’incloure comentaris com ara "President, li reporto les novetats".
Els agents consideren que els correus reforcen que hi havia "un seguiment directe i coneixement efectiu de Zapatero". Per a ells es basen en el missatge remès per Manuel Aaron Fajardo sobre la recerca de finançament de Plus Ultra Líneas Aéreas amb el text: "Em demana l’amic com van els avals". Els agents precisen que Fajardo i Martínez "actuarien com a persona de confiança i exercirien com a interlocutors amb els clients de la xarxa".
La conclusió de la UDEF és que "de l’anàlisi conjunta dels correus electrònics examinats se’n desprèn l’existència d’una operativa en què l’emissió de factures no apareix vinculada de manera directa a la realització de serveis, sinó que s’articulen amb caràcter posterior i mitjançant la coordinació dels implicats.
