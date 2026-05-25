El PP exigeix a Sánchez aclarir quina influència tenia Zapatero
Tellado exhibeix a Barcelona el suport a Alejandro Fernández per liderar el PP català
«És l’escàndol més gran que ha viscut mai la política», diu el secretari general
Quim Bertomeu
La cascada de revelacions al voltant del cas Plus Ultra que afecta l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero és vista pel PP com l’element definitiu que farà caure Pedro Sánchez de la Moncloa. Ahir, en un acte des de Barcelona, el secretari general dels populars, Miguel Tellado, va exigir al president del Govern que aclareixi fins a quin punt tenia influència Zapatero en el Consell de Ministres. "És la part de la pel·lícula que ens falta per conèixer: en qui va influir Zapatero en el seu presumpte tràfic d’influències", va exposar.
Com que la resposta a la pregunta és difícil que arribi, el secretari general del PP va afegir: "Zapatero no va poder delinquir sense Sánchez", i es va mostrar convençut que l’ordre de rescatar la companyia aèria va arribar des de la cúspide del Govern. Per als populars, fins que no hi hagi explicacions, "tot el Consell de Ministres del Govern d’Espanya està sota sospita". "És l’escàndol més gran que ha viscut mai la política al nostre país", va concloure.
A partir d’aquí, Tellado va iniciar una successió de retrets més o menys enginyosos contra Zapatero i el PSOE. "¿Sabeu quina diferència hi ha entre Sánchez i Ali Babà? Que Ali Babà només tenia 40 lladres i que en el partit socialista n’hem perdut el compte", va dir. També va utilitzar com a arma d’atac algunes de les senyes d’identitat del Zapatero president, com el talante o el seu sobrenom de Bambi: "Resulta que el talante amagava un mangant". "Van voler fer-nos creure que s’inspirava en aquest cervatell tret de Disney i en realitat era una pel·lícula de gàngsters", va reblar. Aprofitant que visitava Catalunya, també va acusar ERC i Junts de ser còmplices dels escàndols que afecten el Govern, ja que el 2023 els seus vots van servir per fer president Sánchez.
La visita de Tellado a Catalunya també va servir per activar el compte enrere per a la celebració del congrés del PP català, que serà el 27 de juny. Un conclave que hauria d’haver-se convocat el 2022 i que s’ha anat posposant fins ara. La intervenció del secretari general ha servit per exhibir el suport de la direcció nacional del partit al fet que l’actual líder a Catalunya, Alejandro Fernández, repeteixi en el càrrec. Un suport destacat perquè les relacions entre Alberto Núñez Feijóo i Fernández no sempre han sigut bones. No obstant, Tellado va demostrar que les picabaralles, almenys públicament, són cosa del passat: "Si et sents amb forces, jo et demano que et presentis a aquest congrés que avui convoquem". El número dos de Feijóo també va reconèixer a Fernández el creixement exponencial de les últimes eleccions catalanes, quan van passar de tres diputats a 15, però li va demanar continuar creixent a partir de formar una nova direcció del PP a Catalunya "molt més jove i cohesionada" que la dels últims anys.
Fernández, que ja fa temps que ha expressat la voluntat de revalidar el seu mandat, va exposar en la seva intervenció que el congrés ha de servir per construir un partit més "organitzat, greixat i fort territorialment" amb un doble objectiu: ser l’"alternativa política" a Catalunya al nacionalisme i a l’esquerra, i des d’aquesta comunitat contriguir "al canvi polític a Espanya". "Sortirem del congrés més forts i units que mai", va concloure.
El partit va prendre ahir algunes decisions respecte al conclave. Se celebrarà a Barcelona i hi podran participar 806 compromissaris en representació de la militància. La ponència política –el full de ruta– recaurà en Juan Milián, Fernando Sánchez Costa i Lorena Roldán i la reforma del reglament en Maritxu Hervás, Mónica Parés, Joan Simeón i Alberto Mas. El límit per presentar candidatures acaba l’1 de juny, que és la data límit per saber si Fernández tindrà rival.
