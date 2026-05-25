Tempesta judicial i política
Radiografia d’una trama
L’anàlisi de la documentació i dels dispositius que la UDEF va confiscar en els registres serà clau per concretar l’acusació contra l’expresident o exonerar-lo. Entre els elements en què el jutge Calama basa la imputació hi ha converses, múltiples pagaments i una llarga sèrie d’indicis pendents de confirmar.
Cristina Gallardo
L’operació Tibet desenvolupada per la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia Nacional (UDEF) el 19 de maig investiga un ús indegut del rescat del Govern de l’aerolínia Plus Ultra. Durant l’operació, els agents van confiscar abundant documentació de l’oficina de José Luis Rodríguez Zapatero i fins a tres empreses més, l’anàlisi de les quals serà clau per confirmar o descartar els indicis coneguts fins ara.
Mentre aquestes diligències es desenvolupen, les acusacions per delictes d’organització criminal, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i falsedat documental que encapçalen la interlocutòria del jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama semblen sustentar-se en el contingut de les converses mantingudes pels presumptes pagadors de les comissions, que hauran de ser ara corroborades. Els comptes de l’expresident han sigut bloquejats fins a un límit de mig milió d’euros.
El jutge investiga també els pagaments fets des de l’empresa de Julio Martínez (Análisis Relevante) i altres societats de la seva òrbita, tant a Rodríguez Zapatero com a la mercantil de les seves filles, per un total pròxim a dos milions d’euros. Es va pagar per serveis de consultoria o maquetació sospitosos segons els investigadors de ser falsos, de manera que ara la defensa haurà de desacreditar aquesta possibilitat a partir de la declaració de l’expresident el 2 de juny.
Organització criminal.
La resolució del jutge Calama avança la presumpta existència d’una trama estructuralment organitzada. Diu que "José Luis Rodríguez Zapatero exerceix funcions de direcció i control" a la cúspide d’"una estructura estable i jerarquitzada", seguit de Julio Martínez (el seu amic i propietari de la consultora Análisis Relevante) "que actua com a lloctinent principal i figura visible".
En el segon esglaó, amb Martínez, segons els missatges interceptats (la interlocutòria no en trasllada el contingut íntegre) hi hauria Manuel Aarón Fajardo García, fill d’un senador socialista i segons els investigadors l’"home de ZP" a Veneçuela. Un tercer esglaó, en l’àmbit operatiu, l’integrarien la secretària de l’expresident María Gertrudis, Gertru, Alcázar i Cristóbal Cano, gestor de l’entorn de Martínez.
La interlocutòria no necessàriament ha de contenir la integritat dels missatges que hi ha en el sumari, que ocupa diversos volums, però els seus detalls, quan el sumari es farà públic, serviran perquè es vegi de manera més clara si es pot sustentar aquesta acusació d’organització criminal que el jutge defensa a diverses pàgines de la seva resolució. Una altra peça fonamental per acreditar-la serà el contingut de les agendes i l’abocament dels dispositius mòbils que hagin sigut confiscats a personatges claus com Gertru, que ja estan en poder dels agents de la UDEF.
Tràfic d’influències.
Es tracta del delicte principal, l’acreditació del qual pot ser la més complicada si la investigació no arriba a posar negre sobre blanc quins funcionaris o personalitats de rellevància en el Govern haurien sigut els contactats per Rodríguez Zapatero per aconseguir els objectius pels quals hauria sigut presumptament compensat pels empresaris. El jutge Calama al·ludeix a la jurisprudència del Suprem per recordar que perquè hi hagi tràfic d’influències n’hi ha prou que el subjecte intenti influir en un funcionari i tingui la "capacitat objectiva" de fer-ho, sense que calgui que la resolució buscada s’arribi mai a dictar.
La concreció sobre qui són exactament aquestes persones davant les quals Rodríguez Zapatero hauria intervingut per mirar d’aconseguir el rescat de l’aerolínia no apareix en la interlocutòria d’imputació de manera explícita, i és per això que és l’acusació que ha motivat més recels en àmbits polítics de l’esquerra, que han arribat a qüestionar les decisions de Calama sota l’ombra d’un suposat lawfare.
Pel que se’n sap ara com ara, el possible delicte s’apunta en les converses que han sigut interceptades entre els empresaris de Plus Ultra i els seus contactes a Veneçuela, un dels quals és Rodolfo Reyes Rojas, un exdirectiu que, tal com va informar aquest diari, l’exfiscal general de Veneçuela va arribar a vincular amb negocis irregulars del Govern de Nicolás Maduro.
És el qui parla del "pana Zapatero" darrere d’una reunió amb el llavors secretari d’Estat de Transports, Pedro Saura. La interlocutòria també esmenta una reunió el 7 de setembre del 2020 de l’expresident amb el llavors titular del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions José Luis Escrivá, mentre Plus Ultra negociava el seu deute amb la Seguretat Social, basat en un missatge de l’exassessor de José Luis Ábalos a Transports, Koldo García. L’actual governador del Banc d’Espanya únicament reconeix una trobada per parlar de les mesures per la covid-19 i nega gestions per a un ajornament del deute.
Blanqueig de capitals.
L’acusació del blanqueig de capitals centra l’origen de la causa, una querella de la Fiscalia Anticorrupció fruit de l’auxili judicial sol·licitat a Espanya per part de les autoritats franceses i suïsses en relació amb operacions de blanqueig de fons procedents de malversacions de cabals públics comeses a Veneçuela.
En aquesta querella inicial, el ministeri fiscal vincula el rescat de 53 milions de diners públics espanyols que presumptament van aconseguir els directius de la companyia amb el moviment de fons il·lícits procedents d’actes de malversació comesos per funcionaris públics a Veneçuela d’una quantia molt elevada (fons públics de programes de distribució d’aliments subsidiats i vendes d’or del Banc de Veneçuela).
Pel que fa a Zapatero, l’esmentada operativa s’hauria vist presumptament reflectida en pagaments fets per Análisis Relevante directament a Rodríguez Zapatero o a través de l’empresa de les seves filles, Whathefav, que arribarien a la quantitat de dos milions d’euros dissimulats com a treballs reals d’assessorament o maquetació.
En tot cas, el mateix expresident afirma que són encàrrecs reals i que responen a assumptes de contingut igualment legal pels quals, a més, ha tributat a Hisenda, una conducta poc habitual si es parla de comissions irregulars. La seva compareixença del 2 de juny serà clau per aclarir aquestes qüestions, sobre les quals descansa l’acusació de presumpta falsedat documental.
