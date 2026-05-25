RECONFIGURACIÓ ESQUERRES
Sumar crida a celebrar una «trobada estatal de les esquerres» a la tardor i demana a Rufián que «concreti» la seva proposta
Lara Hernández demana al portaveu d’ERC que «ens asseguem al voltant d’una taula» a fi de fer una candidatura per a les pròximes generals
Ana Cabanillas
Sumar busca recuperar protagonisme en la reconfiguració de l’espai progressista de cara a les pròximes generals i planteja celebrar una «trobada estatal de les esquerres«després d’estiu. La proposta arriba després que la setmana passada Gabriel Rufián deixés la porta oberta a liderar una candidatura per al 2027, en un plantejament que ara Sumar reclama «concretar» el portaveu parlamentari d’ERC.
En un esmorzar informatiu, la coordinadora de Moviment Sumar, Lara Hernández, va reivindicar la coalició anunciada al febrer entre els partits de l’ala minoritària de Govern – IU, Més Madrid, Comuns i Moviment Sumar– sota el<em> lema Un pas endavant</em>. Així, la dirigent va apel·lar a la necessitat de fer un nou pas «de veritat», en una tasca on «buscar un lideratge» no sigui «la principal tasca» i situant com a pròxima fita el convocar «una gran trobada estatal de totes les esquerres d’aquest país»: «Sense cap excepció. Fem uns estats generals de l’esquerra del futur», va insistir.
Hernández va cridar que aquesta cita està oberta «a partits, col·lectius i persones», amb l’objectiu de «conformar un espai horitzontal, il·lusionador, estable en la mesura possible» que arribi a ser «l’inici d’una candidatura a les pròximes eleccions». «Tenim poc a perdre i poc a guanyar», va continuar Hernández, que va apuntar que els partits que formen part de l’ala minoritària del Govern «hauríem d’aportar tot el que tenim de bo en peu d’igualtat amb d’altres», va detallar, apuntant a l’obertura d’aquesta coalició a altres formacions.
La proposta, que parteix de la coalició dels partits de Govern, segons fonts pròximes a Hernández, és una manera de veurea agafar les regnes en la reconfiguració de l’espai polític, després que Rufián hagi obert la via per presentar-se a les pròximes generals. L’acte d’Irene Montero i el portaveu republicà a l’abril també va permetre a Podem reivindicar com a pròpia aquesta via i postular l’exministra d’Igualtat com a candidata per al 2027. Ara Sumar torna a moure fitxa i mira de marcar les fites d’aquesta futura coalició.
En la ronda de preguntes, Hernández també es va referir a la via oberta per Rufián, assenyalant que la seva proposta «no obstaculitza» la construcció d’una opció d’esquerra alternativa al PSOE. Lluny d’això, va considerar que «hi ha una oportunitat» i que «l’objectiu que tenim per davant és el de conformar un bloc democràtic que miri al 2027, però també més enllà», va defensar.
«Amb tot el carinyo a Rufián», va començar la dirigent,crec que ha arribat l’hora que es concreti», va instar. «Si això és una via, que ens asseguem al voltant d’una taula» i en cas que així es confirmi, que «sigui Rufián el que tiri endavant». «Asseguem-nos a la taula però concretem», va detallar.
