La UDEF alerta el jutge del cas Zapatero que la SEPI ha entregat carpetes «buides i sense documentació»
El requeriment d’informació es va reiterar per intentar reparar les «carències detectades» en les dades aportades sobre el rescat de Plus Ultra per 53 milions d’euros
La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia ha comunicat al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, que instrueix el cas Zapatero, que la informació aportada per la SEPI en relació amb el rescat de Plus Ultra «està incompleta», ja que «si bé les carpetes coincideixen amb l’indicat al document guia aportat» per l’entitat, moltes de les carpetes es troben buides de contingut i no tenen documentació».
En un dels informes en què el jutge ha basat la imputació de l’expresident del Govern, els agents destaquen que entre les carpetes remeses per la SEPI que estan buides es troben les que «contenen informació relativa a les comissions de seguiment». Afegeixen que «altres arxius no poden ser oberts (principalment els relatius a la esmena d’errors)» i en relació amb les comunicacions, els correus electrònics incorporats a l’expedient, procedents del conjunt d’arxius facilitats, es limiten a intercanvis» entre el Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques (FASEE), gestionat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) i la companyia aèria, «tant d’entrada com de sortida, relatius únicament a l’any 2025, per la qual cosa no s’hi aprecia informació rellevant en relació amb la concessió de l’ajuda pública».
Aquests problemes ja es van posar en coneixement del magistrat en un informe anterior al febrer, i es va procedir a reiterar el requeriment d’informació, ja que «a documentació remesa era incompleta i presentava carències».
