La UDEF sospita d’una hipoteca cancel·lada per Zapatero
L’expresident i la seva dona van liquidar en 11 mesos un préstec de 500.000 euros
Ángeles Vázquez
La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia detalla en un dels informes aportats al cas Zapatero on van ser els diners usats per la presumpta trama de corrupció. Entre les conclusions apareix que l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero i la seva dona, Sonsoles Espinosa, van comprar un immoble a Madrid el 26 de gener del 2024 per 580.000 euros amb un préstec bancari per un valor de 500.000 euros que van cancel·lar al cap d’11 mesos per mitjà d’una transferència de 498.000 euros.
L’informe, que ha pogut consultar EL PERIÓDICO, assenyala que el préstec hipotecari per poder adquirir l’immoble va ser concedit pel Banc Santander i que es va cancel·lar anticipadament el 16 de gener del 2025, mitjançant una transferència en què figurava com a ordenant Sonsoles Espinosa. L’expresident del Govern, per la seva banda, va assegurar a Vozpópuli que va cancel·lar aquest mig milió "amb la venda de la casa d’Aravaca" i va mostrar discrepància amb el fet que la UDEF no ho "digui tot" en els informes que va enviar al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama. "Ja no em refiaré mai d’aquests informes", va afegir.
Segons la informació d’intel·ligència financera estudiada pels investigadors, els diners de l’entramat arribaven a un compte al Santander del qual era titular el matrimoni a través de transferències de tercers. "Els fons no es mantenien en aquest compte, sinó que eren derivats a altres comptes de què també és titular" el matrimoni, dos a la mateixa entitat i un tercer a CaixaBank.
En un primer moment, l’informe dona "compte del flux de fons canalitzats cap a l’estructura societària controlada per Julio Martínez Martínez, amb origen a Plus Ultra Líneas Aéreas, fos de manera directa, a través de Caleton Consultores o Summer Wind, o amb origen a terceres societats com Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Grup Aldesa", per a continuació analitzar la destinació final que van tenir els fons.
Principal beneficiari
L’oficina de l’Agència Tributària encarregada d’investigar el frau, l’ONIF, "refereix com a principal mercantil pagadora de l’entorn societari controlat per l’amic de Zapatero en el període 2020-2025 Análisis Relevante, que "fa pagaments per import de 707.467 euros". Els investigadors identifiquen el volum de pagaments més gran amb el mateix expresident socialista (418.000 euros), l’empresa de les seves dues filles (242.423,50 euros), Viajes Zafiro (197.417,75 euros) i Compañía Inversora de Superficies (187.550 euros), integrada a l’entorn societari de l’empresari alacantí Julio Martínez Martínez.
Des dels comptes d’Análisis Relevante, Rodríguez Zapatero i Whathefav van rebre pagaments per 458.980 i 239.755 euros, respectivament. A més, des de les societats també controlades per Martínez, l’empresa de les filles també hauria rebut 20.993 euros (Agropecuaria Lucena) i 18.150 euros (Pickashop).
