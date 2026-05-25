La xarxa de l’expresident va ingressar quasi mig milió d’euros de capital xinès
L’informe policial detalla transferències des de Hong Kong, una firma vinculada a Huawei i pagaments d’Aldesa a l’entorn de Zapatero
Tono Calleja Flórez
L’informe també revela que José Luis Rodríguez Zapatero va ingressar quasi mig milió d’euros d’empreses de capital xinès o bé d’empresaris del país asiàtic establerts a Espanya. En concret, l’expresident va rebre, en els seus comptes personals, 208.792 euros de dues mercantils establertes a Hong Kong: 159.034 euros en 27 transferències de la firma Chinalink Asia Holdings Limited i un pagament de 49.758 euros de la mercantil Yuewee International Trade Limited.
De la firma Mimo Advisors SL, que està en dissolució i l’administrador únic de la qual era el ciutadà d’origen xinès Yangjingzi Zhou, va rebre 104.410 euros més. Segons va informar Vozpópuli, l’empresari Du Fangyong, vinculat a aquesta mercantil, va treballar per a la companyia de mòbils xinesa Huawei com a assessor del responsable a Espanya fins al juliol del 2021, Tony Yong Ying, que després va ser nomenat vicepresident de Huawei Europa. Yong Ying és una de les persones que rebien els informes de la firma Análisis Relevante SL, de Julio Martínez, el "lloctinent" de Zapatero, segons diu la UDEF. En aquest sentit, en la documentació requisada als presumptes integrants de la trama la policia de delictes fiscals hi ha trobat una llista de persones físiques i jurídiques amb adreces de correus electrònics i càrrecs, entre els quals hi ha "Yong Ying, de Huawei España".
En la interlocutòria del jutge Calama s’informa que una quarta empresa, amb vinculacions xineses, també hauria fet pagaments, en aquest cas a l’empresa Análisis Relevante SL, l’administrador de la qual és el "lloctinent" Martínez. Segons l’Oficina Nacional d’Investigació del Frau (ONIF), dependent del Ministeri d’Hisenda, Grupo Aldesa hauria fet pagaments a aquesta mercantil per una quantitat total de 133.100 euros.
El gegant estatal xinès China Railway Construction Corporation (CRCC) és propietari des del 2020 de la constructora espanyola Aldesa. La multinacional asiàtica va tancar la compra del 75% de la companyia el maig del 2020 per rescatar-la d’una greu crisi financera. Posteriorment, l’estiu del 2023, hi va elevar la participació fins al 99% del capital social. La trama presumptament liderada per Zapatero va pactar una "comissió" del 3% per la construcció del complex de 2.000 milions del Hard Rock de Tarragona. L’informe de la UDEF assenyala que Análisis Relevante i Grupo Aldesa van signar un contracte d’assessorament per 5.000 euros mensuals més IVA.
Zapatero, intermediari
En la interlocutòria en què se cita a declarar com a investigat Zapatero s’assenyala que l’expresident hauria intermediat entre Delcy Rodríguez i empreses xineses en el negoci de la venda de petroli. En la resolució judicial es fa referència a uns missatges detectats per la UDEF, dels quals, segons el magistrat, "es desprèn que, per accedir a l’operativa de compravenda de petroli, els potencials compradors han de canalitzar necessàriament la gestió a través de la xarxa d’influència articulada, els quals s’han de dirigir a José Luis Rodríguez Zapatero".
En un dels informes policials s’al·ludeix, en concret, a una carta datada poc després d’un viatge de Zapatero a Pequín, l’octubre del 2023, en què la companyia expressa interès per una "cooperació fructífera i a llarg termini" i demana informació per obtenir petroli, gas natural, minerals preciosos i participar en projectes de refineria.
