Accident ferroviari
Almenys quatre morts després de xocar un autobús escolar contra un tren de passatgers a Bèlgica
Beatriz Ríos
Almenys quatre persones han mort, entre les quals dos adolescents, després de xocar aquest dimarts un autobús escolar contra un tren de passatgers en un pas a nivell a l’altura de Buggenhout, a la regió de Flandes, al nord de Bèlgica, segons informa la premsa local.
L’accident s’hauria produït a les 8.18 h delmatí, al pas a nivell de Stationsstraat, a Buggenhout. L’autobús escolar en què viatjaven set adolescents, un acompanyant i el conductor ha sigut arrossegat per un tren de passatgers a l’intentar creuar un pas a nivell amb el semàfor en vermell.
«La furgoneta venia de Kerkhofstraat, un carrer paral·lel a la via fèrria, i va girar a l’esquerra cap a Vierhuizen, creuant la via, que estava tancada en aquell moment. La furgoneta va ser envestida per un tren que s’aproximava», ha explicat An Berger, portaveu de la Policia Federal belga a EL PERIÓDICO. Berger no ha confirmat el nombre de víctimes mortals.
El ministre de transport, Jean-Luc Crucke, ha confirmat a la cadena de televisió RTL que almenys dos adolescents haurien perdut i dos més es trobarien en estat crític. També haurien mort el conductor i l’acompanyant, mentre que la resta dels menors haurien resultat ferits de diversa gravetat. En el cas del tren de passatgers, no s’haurien de lamentar víctimes.
La policia ferroviària ha conclòs les investigacions preliminars, ha explicat Berger. «La Fiscalia visitarà el lloc de l’accident. Un pèrit de tràfic i el laboratori forense es troben al lloc», ha afegit la portaveu de la policia federal.
Condolences
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentat l’accident. «El meu més sentit condol a les famílies de les víctimes i als seus éssers estimats», ha dit en una publicació a les xarxes socials. «Avui, Europa s’uneix al dol de Bèlgica», ha afegit l’alemanya.
