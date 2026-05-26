Blanqueig de 240.000 euros amb rellotges de luxe

Blanqueig de 240.000 euros amb rellotges de luxe / EFE

Tono Calleja Flórez

Madrid

La Fiscalia Anticorrupció va vincular l’investigat Simon Verhoeven en "activitats de blanqueig" mitjançant "la venda de rellotges de luxe per imports superiors a 240.000 euros". Així consta en un escrit que revela que la informació aportada per França i Suïssa concreta les connexions de la presumpta xarxa de blanqueig del cas Zapatero "amb persones veneçolanes i amb actius a Veneçuela que poguessin estar connectats amb la malversació de fons públics dels programes de distribució d’aliments subvencionats CLAP, així com amb la venda d’or del banc veneçolà, utilitzant societats interposades".La Fiscalia Anticorrupció va vincular l’investigat Simon Verhoeven en "activitats de blanqueig" mitjançant "la venda de rellotges de luxe per imports superiors a 240.000 euros". Així consta en un escrit en què revela que la informació aportada per França i Suïssa concreta les connexions de la presumpta xarxa de blanqueig del cas Zapatero "amb persones veneçolanes i amb actius a Veneçuela, que poguessin estar connectats amb la malversació de fons públics dels programes de distribució d’aliments subvencionats C.L.A.P. (Comitès Locals de Proveïment i Producció) així com amb la venda d’or del banc veneçolà, utilitzant societats interposades".

"Per a les activitats de blanqueig es podria haver utilitzat la venda de rellotges de luxe per la societat Wailea Art & Collectables SA, administrada per Simon Verhoeven, a la societat espanyola Exclusividades Vagu SL, possible filial de la veneçolana Exclusividades Vagu CA", diu la fiscalia en l’escrit, en el qual reclama a l’Audiència Nacional "obrir unes diligències prèvies al Jutjat Central d’Instrucció al considerar l’existència de presumptes activitats de blanqueig comès a Espanya".

