Illa manté la seva confiança en Zapatero i demana a Sánchez que «aguanti»: «Als socialistes, ni ens dobleguen ni ens rendim»
Zapatero sol·licita un ajornament de la seva declaració per la complexitat de les acusacions contra ell
Les sospites contra Zapatero van sorgir el 2024 a l’aparèixer en un xat d’empresaris imputats com a «Z» o el «Zorro»
Junts descarta una moció de censura contra Sánchez, però demana «transparència» davant el cas Zapatero
Júlia Regué
El president Salvador Illa ha exigit aquest dimarts que es respecti l’«honorabilitat» i la presumpció d’innocència de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, després que s’hagi destapat el sumari que l’implica com a presumpte ‘capitost’ d’una suposada trama de corrupció. Illa ha defensat sense embuts que confia en Zapatero i a l’Estat de dret, perquè Espanya «no és una selva» i en aquest cas «es prejutja amb massa lleugeresa». És per això que ha volgut ser cautelós sobre els indicis que apunten el jutge i la UDEF, i ha reclamat al cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, que «aguant» i continuï amb la legislatura, això és, que no avanci les eleccions previstes per al 2027. «Als socialistes, ni ens doblen ni ens rendim [...] Hi ha raons per seguir i per esgotar la legislatura», ha indicat.
En una entrevista a La Sexta, el líder de la Generalitat ha posat en valor l’obra de Govern de Zapatero, s’ha mostrat «orgullós» de la seva etapa a la Moncloa, i ha deixat anar que li sembla que «fora de tot dubte» que està assenyalat pels seus posicionaments polítics. «No emetreé cap judici ètic ni moral fins que no l’escolti [...] El PSOE té uns estàndards de dignitat i d’ètica molt alts i aquests regeixen per a tothom [...] Esperarem que doni les seves explicacions [...] Només reclamo respecte a la seva honorabilitat i a la presumpció d’innocència, que no es confongui això amb la causa socialista", ha insistit.
En aquesta direcció, Illa ha recalcat que Sánchez travessa una legislatura «difícil», però que està produint «avenços», i ha injuriat que s’estigui parlant d’una «catàstrofe». «Els que tenen dubtes, ¿quina alternativa ofereixen? Una que és involucionista, no de conservar, sinó de retrocedir, i jo vull que el meu país avanci», ha resolt, i ha rematat que «la causa socialista ve de lluny i té perspectiva de durar molt més».
