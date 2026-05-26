Cuba creu que els EUA busquen un pretext per a una intervenció militar a l’illa
Abel Gilbert
"El disseny de màxima pressió que pregonen alguns des dels EUA és part de l’estratègia per justificar la falsa matriu de col·lapse i amb això la intervenció militar". El missatge del president cubà, Miguel Díaz-Canel, a X durant un diumenge que va tenir el 64% del territori a les fosques, va semblar continuar les discussions amb Washington al llarg d’una setmana marcada per nombrosos incidents: l’acusació en un tribunal de Miami contra Raúl Castro o el desplaçament del portaavions nuclear USS Nimitz en aigües del Carib."El disseny de ‘màxima pressió’ que de manera malaltissa pregonen alguns des dels EUA, és part de l’estratègia per justificar la falsa matriu de col·lapse i amb això la intervenció militar". El missatge del president cubà, Miguel Díaz-Canel, a X durant un diumenge que va tenir el 64% del territori a les fosques, va semblar continuar les discussions amb Washington al llarg d’una setmana marcada per nombrosos incidents: l’acusació en un tribunal de Miami contra el nonagenari Raúl Castro, el desplaçament del portaavions nuclear USS Nimitz en aigües del Carib i altres pressions dirigides contra l’aparell econòmic i militar de l’illa.
"L’afirmació del secretari de Guerra dels EUA, Pete Hegseth, que Cuba representa una amenaça per a la Seguretat Nacional del seu país, no passa de ser una cortina de fum, una maniobra propagandística grollera destinada a justificar el que és injustificable", va assenyalar el diari oficial Granma. El missatge de Díaz-Canel i l’editorial de l’òrgan oficial del Partit Comunista es van conèixer poques hores després que la governadora de Puerto Rico, Jenniffer González, augurés una intervenció militar dels EUA a Cuba en "les pròximes setmanes". González –a l’emissora porto-riquenya KACU 105– va fer referència als conflictes en els quals està immersa l’Administració Trump. "Tenim una guerra (comercial) amb la Xina, tenim una guerra amb l’Iran, tenim una guerra amb Rússia, teníem una guerra amb Veneçuela i en tindrem una amb Cuba".
