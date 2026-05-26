Els barons socialistes marquen distàncies amb Zapatero
Mentre Ferraz prova d’aparentar normalitat, el tancament de files inicial es dilueix entre els candidats autonòmics i municipals
Luis Ángel Sanz
Creix la preocupació al PSOE. És cert que continuen sense aparèixer converses o correus electrònics que incriminen directament José Luis Rodríguez Zapatero, però les evidències acumulades per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional són moltes. Cada vegada més dirigents socialistes prefereixen prendre distància amb el cas, especialment en l’àmbit autonòmic i municipal, on tindran eleccions d’aquí a un any.Creix la preocupació en el PSOE. Ni era lawfare, ni ho són tot conjectures. És cert que continuen sense aparèixer converses o correus electrònics que incriminen directament José Luis Rodríguez Zapatero, però les evidències acumulades per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional en són moltes i cada vegada més dirigents socialistes prefereixen prendre distància amb el cas. Especialment en l’àmbit autonòmic i municipal, on tindran eleccions d’aquí a un any.
La direcció socialista i el Govern proven d’aparentar normalitat, però diversos candidats municipals i barons s’estan desmarcant de l’adhesió tancada mostrada per Pedro Sánchez i la direcció en els primers dies. Com va dir el secretari general del PSOE de Castella i Lleó, Carlos Martínez, s’han d’evitar les "condemnes anticipades", però també l’"adhesió cega". El baró castellanolleonès reclama la presumpció d’innocència i defensa Zapatero, però mostra criteri propi prenent distància amb Ferraz, demanant "una reflexió autocrítica" després de les debacles electorals.La direcció socialista i el Govern proven d’aparentar normalitat, però són diversos els candidats municipals i els barons –que s’examinen d’aquí a un any en les eleccions municipals i autonòmiques en 10 comunitats– que s’estan a poc a poc desmarcant de l’adhesió tancada mostrada per Pedro Sánchez i per la direcció en els primers dies. Com ja va dir fa uns dies el secretari general del PSOE de Castella i Lleó, Carlos Martínez, cal evitar les "condemnes anticipades", però també l’"adhesió cega". El baró castellanolleonès reclama la presumpció d’innocència i defensa Zapatero, que procedeix de Lleó, però mostra també criteri propi prenent distància amb Ferraz, com ha fet altres vegades demanant "una reflexió autocrítica" després de diverses debacles electorals.
Des d’aquesta comunitat, l’alcalde de Lleó i secretari general a la capital, José Antonio Diez, va ser el més dur, expressant una "decepció profunda" i una "preocupació extrema" davant el cas. Diez es va mostrar "summament sorprès, però veient la interlocutòria, evidentment hi ha qüestions que semblen molt lletges".Des d’aquesta comunitat, l’alcalde de Lleó i secretari general a la capital, José Antonio Diez, ha sigut públicament el més dur, expressant una "decepció profunda" i una "preocupació extrema" davant el cas. Després de llegir la interlocutòria, Diez es va mostrar "summament sorprès, però veient la interlocutòria, evidentment hi ha qüestions que semblen molt lletges".
El nou secretari general del PSOE d’Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, es desmarcava de Madrid al dir que vol "parlar menys de Madrid i més d’Extremadura". "No em preocupa que em doni suport o no Pedro Sánchez, em preocupa més que em doni suport un veí de Caciola, de Mèrida o de Zalamea".El nou secretari general del PSOE d’Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, es desmarcava de Madrid aquest cap de setmana en una entrevista amb EL PERIÓDICO quan va dir que vol "parlar menys de Madrid i més d’Extremadura". "No em preocupa que em doni suport o no Pedro Sánchez, em preocupa més que em doni suport a un veí de Caciola, de Mèrida o de Zalamea", afirma.
Més que crítiques, de molts territoris surt distància i fredor. Una reacció que s’allunya de la defensa tancada de la Moncloa i Ferraz, també ara més matisada. El secretari general dels socialistes bascos, Eneko Andueza, va ser asèptic. Va dir que "és el moment que la justícia faci la seva feina" i va assegurar esperar que Zapatero tingui "prou arguments per a la seva absolució".
El PSOE de Castella-la Manxa va ser el més clar en les seves crítiques. Fonts de la direcció destaquen la proximitat de Zapatero amb Sánchez i que el PSOE d’Emiliano García-Page "se sent molt més identificat amb Felipe González". Adrián Barbón, president asturià, va ser més caut i va rebutjar de manera contundent que el seu triomf electoral es degués al suport de l’expresident socialista.L’altre president autonòmic del PSOE, Adrián Barbón, cap de l’Executiu asturià, ha sigut més caut. Però també ha volgut rebutjar de forma contundent que el seu triomf electoral es degués al recolzament de l’expresident socialista, com va assegurar Vox: "Zapatero no va fer campanya en les autonòmiques d’Astúries, jo no sé d’on treuen això; tot ho enfanguen".
Un baró autonòmic a l’oposició és molt crític amb la reacció de Ferraz. "Com més ens lliguem a ell, més ens podrà arrossegar en la seva caiguda", assegura a aquest diari.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central