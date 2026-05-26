Esglésies ortodoxes russes poden estar espiant per a Putin a la UE
Investigacions denuncien l’obertura de centres de culte del Patriarcat de Moscou prop de centres estratègics i militars
Marc Marginedas
Tenint en compte l’historial de la institució, tota precaució és poca, venen a dir governs i serveis d’intel·ligència europeus. L’Església ortodoxa russa-Patriarcat de Moscou, els dos últims líders espirituals, els patriarques Aleix II i Ciril, van realitzar durant la Guerra Freda activitats en favor de l’espionatge soviètic sota els noms clau de Drozdov i Mikhailo, compta amb prop de 150 parròquies en territori de la UE.Tenint en compte l’historial de la institució, tota precaució és poca, venen a dir governs i serveis d’intel·ligència europeus. L’Església ortodoxa russa-Patriarcat de Moscou, els dos últims líders espirituals del qual, els patriarques Aleksei II i Kirill, van realitzar durant la Guerra Freda del segle XX activitats en favor de l’espionatge soviètic sota els noms clau de ‘Drozdov’ i ‘Mijailo’, compta amb prop de 150 parròquies en territori de la UE.
En alguns d’aquests llocs, la polèmica està servida. Investigacions ciutadanes i periodístiques van identificar que alguns temples van servir de centres de reunió per a agents involucrats en operacions de desestabilització, mentre que en altres casos es troben situats a les proximitats d’instal·lacions militars sensibles, tant dels països concernits com de l’OTAN, i se sospita que al seu interior poguessin realitzar-se tasques d’espionatge. "És una acusació creïble, tot i que no ha sigut provada; cal investigar", assegura a EL PERIÓDICO Ksenia Luchenko, periodista russa especialitzada en temes religiosos.En alguns d’aquests llocs, la polèmica està servida. Investigacions ciutadanes i periodístiques han identificat, amb un elevat grau de probabilitat, que alguns temples han servit de centres de reunió per a agents involucrats en operacions de desestabilització, mentre que en altres casos es troben situats a les proximitats d’instal·lacions militars sensibles, tant dels països concernits com de l’OTAN, sospitant-se que al seu interior poguessin realitzar-se tasques d’espionatge. "És una acusació creïble, tot i que no ha sigut provada; cal investigar", assegura a EL PERIÓDICO Ksenia Luchenko, periodista russa especialitzada en temes religiosos.
En l’actualitat, a l’Església ortodoxa russa (EOR) d’obediència moscovita no hi ha espai per a la dissensió. Les seves principals seus eclesiàstiques a Europa es troben "sota el control polític estricte del Patriarcat", ja sigui la catedral de la Dormició a Londres o la catedral de la Sagrada Trinitat a París, afirma a aquest diari Lucy Ash, periodista especialitzada en l’antiga URSS i autora del llibre El bastó i la creu, l’església de Rússia des dels pagans a Putin. S’hi transmeten "sense fissures" les narratives russes respecte a la guerra i es fa propaganda del conflicte.
La localitat sueca de Västeras, a un centenar de quilòmetres d’Estocolm, està vivint el cas més mediatitzat de temple adscrit a l’EOR sospitós de dedicar-se a tasques d’espionatge i vigilància a Europa. L’així denominada Església de la Icona de Kazan va ser consagrada el 2023 i està a tot just 300 metres de l’aeroport local. L’aeròdrom, que es va utilitzar com a base militar de l’Exèrcit suec fins als anys 70, avui es dedica a vols low cost . Després de l’ingrés de Suècia a l’OTAN, exerceix funcions de centre militar estratègic, on se celebren exercicis militars de l’Aliança Atlàntica. Durant la seva construcció, el Servei de Seguretat Suec (SAPO) va advertir sobre la irregularitat que suposa tenir un temple en les proximitats d’una instal·lació militar sensible i va intentar paralitzar-la.Nombroses irregularitats han envoltat l’obertura del temple ortodox, en particular la falta de respecte a les normatives de construcció. La seva agulla s’aixeca a una altura de 22 metres, mentre que només estava autoritzada a fer-ho a 10 metres. El centre de culte es troba també en les proximitats del llac Malar, una enorme via fluvial que connecta el mar Bàltic amb el centre de Suècia, i creuat per nombrosos ponts. Durant la seva construcció, el Servei de Seguretat Suec (SAPO, per les sigles en suec) ja havia advertit sobre la irregularitat que suposa tenir un temple en les proximitats d’una instal·lació militar sensible, i va intentar paralitzar-la.
A la República Txeca, les autoritats afirmen que l’església de Sant Pere i Sant Pau, al balneari de Karlovy Vary, és un centre d’espionatge on es van celebrar trobades d’agents del GRU, la intel·ligència militar, per portar a terme activitats de desestabilització i accions hostils contra països de la UE. "No és un temple en el sentit tradicional, és part de la maquinària del Kremlin", va acusar l’abril del 2025 el llavors ministre d’Exteriors txec, Jan Lipavski.Les autoritats de la República Txeca afirmen que l’església de Sant Pere i San Pablo, al balneari de Karlovy Vary, és un centre d’espionatge on s’han celebrat trobades d’agents del GRU, la intel·ligència militar, per portar a terme activitats de desestabilització i accions hostils contra països de la UE. "No és un temple en el sentit tradicional, és part de la maquinària del Kremlin", va acusar l’abril del 2025 el llavors ministre d’Exteriors txec, Jan Lipavski.
El Govern txec va ordenar el 2024 l’expulsió del rector Nikolai Lishxenyuk, cosa que va motivar que les autoritats eclesiàstiques a Moscou iniciessin maniobres per evitar sancions. La propietat va ser transferida a la branca hongaresa de l’Església ortodoxa russa i es va col·locar al capdavant el bisbe Hillarion, confident del patriarca de Moscou Ciril i considerat per molts com el seu número dos.Després de portar a terme investigacions, el Govern txec va ordenar el 2024 l’expulsió del rector Nikolai Lishchenyuk, cosa que va motivar que les autoritats eclesiàstiques a Moscou iniciessin maniobres per evitar que l’Església fos objecte de sancions. La propietat del lloc va ser transferida a la branca hongaresa de l’Església ortodoxa russa i es va col·locar al capdavant de la mateixa al bisbe Hillarion, confident del patriarca de Moscou Kirill i considerat per molts com el seu número dos. Aquesta figura eclesiàstica ha sigut acusada pel seu antic ajudant personal, el subdiàambo Georgy Suzuki, de 20 anys, de "conducta sexual impròpia", en una investigació publicada pel diari independent rus Nóvaia Gazeta.
Un altre cas, un article del diari britànic The Telegraph va revelar al gener l’existència d’una xarxa de monges ortodoxes del monestir de Santa Isabel a Minsk (Bielorússia), amb vincles amb el GRU, que va operar en 20 esglésies a Suècia. Les dones venien souvenirs i aprofitaven per enaltir la invasió russa d’Ucraïna sota la coartada d’un treball humanitari. Suècia creu que els guanys eren enviats a militars russos que lluiten a Ucraïna.Un llarg article publicat pel diari britànic The Telegraph al gener va revelar l’existència d’una xarxa de monges ortodoxes originàries del monestir de Santa Isabel a Minsk (Bielorússia), amb vincles amb el GRU, la intel·ligència militar russa, que va arribar a operar a 20 esglésies repartides per tot Suècia. Les dones es dedicaven a vendre al país escandinau souvenirs, i aprofitaven l’ocasió per enaltir i glorificar la invasió russa d’Ucraïna sota la coartada d’estar realitzant un treball humanitari. Les autoritats sueques donen per descomptat que els guanys monetaris que obtenien eren enviades a les unitats militars russes que lluiten a Ucraïna.
Propaganda bel·licista
El pare Andrei Kordochkin acumulava gairebé dues dècades al servei dels fidels a la catedral ortodoxa russa de Santa Maria Magdalena a Madrid quan va esclatar la guerra d’Ucraïna el 2022. L’inici del conflicte va provocar la ruptura definitiva amb les autoritats eclesiàstiques a Moscou. Victoria Samoilova, a qui mai havia vist abans, va començar a fer-se notar en les celebracions dominicals, a obrir canals a les xarxes socials destinats als feligresos on abocava propaganda bel·licista prorussa i criticava els governs occidentals.El pare Andrei Kordochkin acumulava gairebé dues dècades al servei dels fidels a la catedral de Santa Maria Magdalena a Madrid quan va esclatar la guerra d’Ucraïna el 2022. Havia viscut moments de tensió en el passat amb les autoritats eclesiàstiques a Moscou, però l’inici del conflicte va provocar la ruptura definitiva. Victoria Samoilova, una dona a qui mai havia vist abans, va començar a fer-se notar en les celebracions dominicals, a obrir canals a les xarxes socials destinats als feligresos on abocava grans dosis de propaganda bel·licista a favor de Rússia i criticava mitjançant notícies falses als governs i dirigents occidentals. La tardor del 2022, va penjar a Telegram una petició de firmes contra el pare Andrei, al qual acusava d’"activitats anticristianes", mentre difonia missatges crítics cap a ell i la seva família. Després d’un primer període de suspensió, per ordre del patriarca Ciril, el religiós va abandonar Espanya i es va instal·lar a Alemanya. La catedral madrilenya va perdre el seu caràcter multinacional i es va convertir en un centre només per a russos favorables a Vladímir Putin.La tardor del 2022, va pal·liar a Telegram una petició de firmes en contra del pare Andrei, al qual acusava d’"activitats anticristianes", mentre difonia amb freqüència missatges crítics cap a ell i cap a la seva família. Després d’un primer període de suspensió, per ordre del patriarca Kirill, el religiós va abandonar definitivament Espanya i es va instal·lar a Alemanya, passant a estar sota l’autoritat religiosa del Patriarcat de Constantinoble. La catedral madrilenya va perdre el caràcter multinacional, multicultural i multireligiós que va tenir un dia, i es va convertir en un centre només per a russos favorables a Vladímir Putin.
La parròquia de Santa Anna de Nóvgorod a Trondheim, a Noruega, és a menys de dos quilòmetres d’instal·lacions de defensa, com un búnquer per a submarins, un port naval i una acadèmia de la força aèria. A diferència de Suècia, el Servei d’Intel·ligència Noruec (NIS) no va emetre declaracions sobre la idoneïtat del temple, però experts militars van advertir que, gràcies a aquest, els feligresos i membres del clergat tenen un excel·lent lloc d’observació dels moviments militars a la zona. Altres casos, com el que ha passat a l’illa de Vardo, a la frontera entre Noruega i la Federació Russa, són una mostra del probable afany del Kremlin de recórrer a l’EOR per recollir informació sensible en territori dels seus adversaris.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central