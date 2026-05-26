Felipe González demana un avanç electoral després dela imputació

Felipe González demana un avanç electoral després de la imputació / JM López

Mateo L. Belarte

València

L'expresident del Govern, Felipe González, ha reclamat aquest dilluns l'avanç de les eleccions generals a Pedro Sánchez. "Hi hauria d'haver eleccions aquest any", ha assenyalat amb fermesa l'exdirigent socialista preguntat sobre el tauler polític nacional actual i en especial després de la imputació del també expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, un procediment que ha allunyat de qualsevol sospita de 'lawfare'.

Qui va ser líder de l'Executiu central entre 1982 i 1996 ha participat en una trobada amb l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) que presideix Vicente Boluda. Durant un col·loqui moderat per Diego Lorente, director del 'lobby', i en presència de grans patrons com Juan Roig, l'expresident ha tornat a ser molt dur amb Sánchez, a qui ha reclamat que convoqui eleccions "aquest any". González, citant el crític Emiliano García Page, va demanar a Sánchez "respecte per la infanteria", en aparent al·lusió a les conseqüències electorals que podria tenir el partit pel desgast del Govern de Sánchez.

Sobre la imputació de Zapatero, va tornar a apel·lar a la presumpció d'innocència i va rebutjar qualsevol ombra de guerra judicial al remarcar el "garantisme" del jutge que porta la instrucció. Això sí, en la seva defensa hi ha hagut també un atac a Zapatero, ja que González ha assenyalat que ell no considera que Zapatero tingui "la capacitat per muntar una enginyeria financera" com la que descriu el sumari. "Que Zapatero hagi arribat a saber el que és una 'off shore' jo no ho veig. Ara, que es deixi arrossegar per Maduro i Delcy Rodríguez...", ha dit deixant oberts tots els escenaris.

