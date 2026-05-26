Génova intenta allunyar el focus de la moció de censura malgrat la pressió
Creixen les veus al PP que encoratgen Feijóo a impulsar una mesura que necessitaria el suport parlamentari del PNB i Junts
Mariano Alonso Freire
Alberto Núñez Feijóo intenta mantenir el cap fred i mesurar els seus passos davant del tsunami polític que suposa el cas Zapatero. El líder del Partit Popular (PP) va presidir ahir la reunió ordinària del Comitè de Direcció i, després d’aquesta, el portaveu nacional, Borja Sémper, va sortir a la sala de premsa a allunyar el focus d’un assumpte que creix, segons se succeeixen les novetats sobre la investigació a l’expresident del Govern. Es tracta de la possibilitat que el líder de l’oposició presenti una moció de censura, el mecanisme pel qual Pedro Sánchez va aconseguir desallotjar de la Moncloa Mariano Rajoy després de la sentència del mateix tribunal que investiga ara Zapatero sobre la trama Gürtel. La setmana que ve se’n compliran vuit anys.Alberto Núñez Feijóo intenta aquests dies mantenir el cap fred i mesurar molt els seus passos davant el tsunami polític que suposa el ‘cas Zapatero’. El líder del Partit Popular (PP) va presidir aquest dilluns la reunió ordinària del Comitè de Direcció dels populars i després de la mateixa el portaveu nacional, Borja Sémper, va sortir a la sala de premsa a mirar d’allunyar el focus d’un assumpte que corre en paral·lel, i que no fa sinó créixer, per raons òbvies, segons se succeeixen les novetats sobre la investigació a l’expresident del Govern, que la setmana que ve té la seva primera cita amb el jutge de l’Audiència Nacional, José Luis Calama. Es tracta de la possibilitat que el líder de l’oposició presenti una moció de censura, el mecanisme pel qual Pedro Sánchez va aconseguir desallotjar de la Moncloa Mariano Rajoy després de la sentència del mateix tribunal que investiga ara Zapatero sobre la trama Gürtel. La setmana que ve es compliran vuit anys.
Sémper es va acollir a les paraules del president del Partit Nacionalista Basc (PNB), Aitor Esteban, assegurant que en les actuals circumstàncies seria una "irresponsabilitat" mantenir fins al final la legislatura. "Entenc l’ansietat i entenc l’interès informatiu, i malgrat que em repetiran la pregunta a la resposta que jo m’estic avançant, l’hi he de dir: si el Partit Nacionalista Basc creu de veritat que allargar aquesta situació és irresponsable, el Partit Nacionalista Basc ha d’assumir que continuar sostenint aquesta situació també és irresponsable. Les paraules soles no valen".Sémper es va acollir a les paraules aquest diumenge del president del Partit Nacionalista Basc (PNB), Aitor Esteban, assegurant que en les actuals circumstàncies seria una "irresponsabilitat" mantenir fins al final la legislatura. "Entenc l’ansietat i entenc l’interès informatiu, i malgrat que em repetiran la pregunta a la resposta que jo m’estic avançant, l’hi he de dir: si el Partit Nacionalista Basc creu de veritat que allargar aquesta situació és irresponsable, el Partit Nacionalista Basc ha d’assumir que continuar sostenint aquesta situació també és irresponsable. Les paraules només no valen".
Però això no va impedir que la roda de premsa versés gairebé en exclusiva sobre la possibilitat de la moció, un instrument que es va fer servir sis vegades en mig segle de democràcia, les dues últimes després de la de Sánchez, protagonitzades la legislatura passada per Vox. Només el 2018 va ser una via efectiva per arribar a la presidència del Govern. El missatge que Sémper va començar a desplegar, i que altres veus reiteren en privat, és que el focus ha d’estar ara a la Moncloa i a Ferraz i no, de cap manera, posat a Génova.Però això no va impedir que la roda de premsa versés gairebé en exclusiva sobre la possibilitat de la moció, un instrument que s’ha fet servir sis vegades en mig segle de democràcia –les dues últimes després de la de Sánchez, protagonitzades la legislatura passada per Vox– i que només el 2018 va ser una via efectiva per arribar a la presidència del Govern. El missatge que Sémper es va començar a desplegar, i que altres veus reiteren en privat, és el que el focus ha d’estar ara a la Moncloa i a Ferraz i no, de cap manera, a Génova.
Tot i que no és menys cert que creixen les veus que pressionen Feijóo a favor d’una moció, sigui aquesta o no "instrumental", és a dir, destinada a dissoldre les Corts i tornar a convocar els espanyols a les urnes. Els que així opinen esgrimeixen arguments com el que no és tan poc el temps que quedaria per a les pròximes eleccions generals, si finalment Sánchez esgota el termini al màxim, cosa sobre la qual hi ha sospites creixents a la dreta.Tot i que no és menys cert que creixen les veus que pressionen Feijóo a favor d’una moció, sigui aquesta o no "instrumental", com s’especula aquests dies, és a dir: destinada a l’única finalitat de gairebé sense solució de continuïtat dissoldre les Corts i tornar a convocar els espanyols a les urnes. I els que així opinen esgrimeixen arguments com el que en realitat no és tan poc el temps que quedaria per a les pròximes eleccions generals, si finalment Sánchez (ningú pot predir ara mateix si l’evolució de la investigació sobre l’expresident i exsecretari general del PSOE l’obligarà a una altra cosa) esgota el termini al màxim, sobre el que hi ha sospites creixents a la dreta.
O, per exemple, que de cara a aquesta cita amb les urnes, i amb un cas com el de Zapatero a sobre, la Moncloa és no només una plataforma de projecció, sinó que des d’aquesta es controlen, segons el parer dels populars, ressorts que beneficien qui hi ha a la Presidència, com, sempre segons la visió del primer partit de l’oposició, el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) o RTVE.O, per exemple, que de cara a aquesta cita amb les urnes, i precisament amb un cas com el de Zapatero a sobre, la Moncloa és no només una plataforma de projecció, sinó que des d’ella es controlen, segons el parer dels populars, ressorts que beneficien qui està en la Presidència, com, sempre segons la visió del primer partit de l’oposició, el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) o Ràdio Televisió Espanyola (RTVE).
Matís penebista
En qualsevol cas, res seria possible sense el recolzament del PNB i/o de Junts per Catalunya, que sempre fan passos endavant, com les paraules d’Aitor Esteban diumenge. Tan aviat com ahir, els penebistes van matisar el seu missatge, assegurant que demanar a Sánchez un avançament electoral no significa, necessàriament, enviar un missatge de recolzament a Feijóo. Feijóo ja va saber de la impossibilitat de combinar alhora el recolzament dels nacionalistes catalans i bascos amb els vots de Vox quan va intentar sense èxit la seva pròpia investidura el 2023. L’última paraula la té l’expresident de la Xunta de Galícia, que escolta i sospesa els arguments a favor i en contra del que seria, sens dubte, la gran campanada política de l’any.En qualsevol cas, i com dicta l’aritmètica i recorden els menys partidaris d’una operació així, res seria possible sense el recolzament del PNB i/o de Junts per Catalunya, que sempre fan passos endavant, com les esmentades paraules d’Aitor Esteban aquest diumenge, combinats amb altres enrere, ja que tan aviat com aquest dilluns els penebistes han matisat el seu missatge, assegurant que demanar a Sánchez un avenç electoral no significa, necessàriament, enviar un missatge de recolzament a Feijóo. En realitat, de la impossibilitat de combinar alhora el recolzament dels nacionalistes catalans i bascos amb els vots de Vox ja va saber Feijóo en carn pròpia quan intento sense èxit la seva pròpia investidura el 2023, abans de la qual finalment va emprendre el mateix Sánchez. L’última paraula, vaga dir-ho, la té l’expresident de la Xunta de Galícia, que des de la seva talaia privilegiada escolta ara i sospesa els arguments a favor i en contra del que seria, sens dubte, la gran campanada política de l’any.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central