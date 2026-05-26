El nou finançament
El Govern allarga al 2029 la data en què la hisenda catalana estarà preparada per recaptar el 100% de l’IRPF
L’Executiu admet que aquest full de ruta, fruit del pacte amb ERC, està condicionat al fet que es pugui aconseguir majoria al Congrés
Junts i la CUP presenten una esmena a la totalitat als pressupostos d’Illa: «És un Govern en fallida»
Illa obre una nova etapa després del pacte de pressupostos amb el focus posat en mestres, pisos, trens i finançament
Sara González
El Govern ha aprovat aquest dimarts un full de ruta que preveu que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) estigui preparada per recaptar el 100% de l’IRPF el 2029, un objectiu que admet que està condicionat al fet que s’aconsegueixin les majories necessàries al Congrés dels Diputats per poder-lo materialitzar. Es tracta d’una data que allarga un any el calendari inicialment anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que fa nou mesos va fixar el 2028 el moment en què la hisenda catalana estaria capacitada per gestionar aquest impost, una aspiració fruit de l’acord d’investidura amb ERC que va fer embarrancar el primer intent d’aprovar els pressupostos.
El contracte programa que ha aprovat el Govern aquest dimarts, fruit del pacte per als comptes amb els republicans segellament fa una setmana, suposa una inversió global de 527 milions d’euros en els pròxims tres anys per afrontar un increment de plantilla i el procés de transformació tecnològica de l’ATC per enrobustir la seva estructura i estar en disposició de recaptar tributs com l’IRPF. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha precisat que el 2028 l’ATC començaria a «assumir funcions» de gestió, inspecció, recaptació i potestat sancionadora sobre aquest impost i que seria el 2029 quan s’arribaria al «desplegament total» de l’agència per fer-se càrrec per complet del cobrament.
Això sí, la consellera ha deixat clar que aquesta pretensió està supeditada a les majories que s’aconsegueixin al Congrés per aprovar el nou model de finançament – la previsió és portar-lo a votació abans de final d’any – i les modificacions legislatives necessàries perquè la Generalitat pugui recaptar l’IRPF. Fins ara, tant el PP com partits com Junts han rebutjat el sistema de repartiment econòmic pactat entre socialistes i republicans i el Govern ha tancat la porta a la recaptació de l’IRPF malgrat que Paneque ha assegurat que existeix «el compromís» de l’executiu de Pedro Sánchez. «És evident que requerim de majories més àmplies», ha reconegut.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya