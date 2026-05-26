Junts descarta una moció de censura contra Sánchez, però demana «transparència» davant el cas Zapatero

Joies, poder i sospites, article de Ferran Boiza

Zapatero reobre el debat de la regulació dels ‘lobbies’

La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales.

Carlota Camps

Barcelona

«Transparència». Aquesta és la petició que Junts ha dirigit aquest dimarts al PSOE, arran de les últimes informacions de la  Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional relacionades amb el cas Plus Ultra, que ha posat sota la lupa l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero. No obstant, els postconvergents descarten afegir-se a una moció de censura contra el Govern de Pedro Sánchez. «No està sobre la taula», ha afirmat la líder del partit al Parlament, Mònica Sales.

La negativa de Junts a unir els seus vots al PP i Vox per desbancar el president socialista no és una cosa nova. La formació liderada per Carles Puigdemont sempre ha descartat una operació que implicaria donar la presidència al PP, tot i que fos de manera temporal fins a la convocatòria de noves eleccions, i que hauria de comptar amb el suport de l’extrema dreta.

No obstant, cobra especial importància que ho reiteri ara, després de l’esclat del cas Plus Ultra i que el president del PNB, Aitor Esteban, titllés d’«irresponsable» que el Govern de Pedro Sánchez «segueixi més enllà del 2026». Malgrat que en un primer moment hi va haver prudència, els socis del Govern han començat a prendre distància.

Sales ha insistit que la potestat de convocar eleccions és únicament de Sánchez, però sí que ha demanat «màxima celeritat a la justícia» per aclarir les acusacions contra l’expresident, al qual ha recordat que se li ha de preservar la presumpció d’innocència, i també ha exigit «transparència» al PSOE. Els postconvergents volen explicacions dels socialistes i exigeixen que aquestes es donin el més aviat possible.

