L’UCO detalla que Begoña Gómez va pagar pel ‘software’ de la seva càtedra
La Guàrdia Civil avala la legalitat del lloc acadèmic de la dona del president i no troba comptes opacs
Cristina Gallardo
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil identifica en l’últim informe entregat al jutge Juan Carlos Peinado, que imputa quatre delictes de corrupció a la dona del president del Govern, l’existència de pagaments realitzats "des de l’esfera personal" de Begoña Gómez a una persona vinculada a la fase final del software creat en relació amb la càtedra de Transformació Social Competitiva que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid.La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil identifica a l’últim informe que ha entregat al jutge Juan Carlos Peinado, que imputa quatre delictes de corrupció a la dona del president del Govern, l’existència de pagaments realitzats "des de l’esfera personal" de Begoña Gómez a una persona vinculada a la fase final –proves funcionals i difusió– del ‘software’ creat en relació amb la càtedra de Trasformació Social Competitiva que codirigia a Universitat Complutense de Madrid.
Segons l’informe al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, es van emetre dues transferències a Sandra A.A, adscrita en aquell moment a la Cambra de Comerç, derivada d’una suposada despesa de taxi, i una altra de vinculada a l’empresa creada per la mateixa Gómez (Transforma TSC SL) per valor de 3.570 euros de la qual "es desconeix la motivació". Aquesta última es va realitzar el 10 d’abril del 2024, tot just 15 dies abans que es conegués l’obertura de diligències.Concretament, segons l’informe al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, es van emetre dues transferències a una persona Sandra A.A, adscrita en aquell moment a la Cambra de Comerç, derivada d’una suposada despesa de taxi, i una altra de vinculada a l’empresa creada per la mateixa Gómez (Transforma TSC SL) per valor de 3.570 euros de la qual "es desconeix la motivació". Aquest últim es va realitzar el 10 d’abril del 2024, tot just 15 dies abans que es conegués l’obertura de diligències per part del jutge Peinado.
L’UCO apunta a aquestes transferències en un capítol en què mira d’aclarir si hi va haver un possible aprofitament personal per part de Gómez de l’eina desenvolupada i la vinculació aliena a la universitat. Sobre altres aspectes de la investigació que li va encarregar el jutge Peinado, el resultat és exculpatori, com la inexistència de comptes opacs i la creació de la càtedra d’acord amb la legalitat.L’UCO apunta a aquestes transferències en un capítol en què mira d’aclarir si va existir o no un possible aprofitament personal per part de Gómez de l’eina desenvolupada i la vinculació aliena a la Universitat. Sobre altres aspectes de la investigació que li va encarregar el jutge Peinado, el resultat és exculpatori, com la inexistència de comptes opacs i la creació de la càtedra conforme a la legalitat vigent.
Afegeix que sobre l’empresa que va crear la dona de Pedro Sánchez "no és possible precisar amb exactitud quines eren les seves aspiracions comercials ja que el seu període d’activitat va incloure des del novembre del 2023 fins al juny del 2024". Per l’UCO, en aparença, les activitats d’aquesta empresa "es van veure frustrades de manera primerenca".Afegeix que sobre l’empresa que va crear la dona de Pedro Sánchez "no és possible precisar amb exactitud quines eren les seves aspiracions comercials ja que el seu període d’activitat va incloure des del novembre del 2023 fins al juny del 2024, després de l’obertura d’aquest procediment judicial". Per la UCO, en aparença, les activitats d’aquesta empresa "es van veure frustrades de manera primerenca".
Tampoc ha trobat l’UCO altres elements que vinculin oficialment l’empresa amb la càtedra, tals com addendes o algun altre mecanisme de col·laboració. Per als investigadors "les analogies de denominació, objecte i figura visible de totes dues, unides a l’absència d’avís legal al portal web que identifiqui plenament la/les entitats responsables darrere de la Plataforma, poden derivar-se dubtes raonables sobre si Transforma TSC S.L. n’és una".Tampoc ha trobat l’UCO altres elements que vinculin oficialment l’empresa amb la càtedra, tals com addes o algun altre mecanisme de col·laboració. En tot cas, per als investigadors "les analogies de denominació, objecte i figura visible de totes dues, unides a l’absència d’avís legal al portal web que identifiqui plenament la/s entitats responsables darrere de la Plataforma, poden derivar-se dubtes raonables sobre si Transforma TSC S.L. n’és una".
L’informe de l’UCO també constata "la gestió activa" de l’assistent assignada per la Moncloa, María Cristina Álvarez, en el marc de la càtedra que dirigia Gómez, a l’equip de la qual estaria "integrada".
Gestions burocràtiques
"La figura de Cristina Álvarez respon íntegrament a aquest tipus de funcions de gestió i auxili a la direcció de la càtedra. Per tant, independentment de l’absència d’una relació formal amb la universitat, a efectes d’exposició es considera Cristina Álvarez integrada a l’equip de treball de la càtedra", conclouen els agents en l’escrit.
Els uniformats arriben a aquesta conclusió després d’analitzar els seus correus electrònics, del contingut dels quals ressalten que María Cristina Álvarez hauria convocat "reunions de l’oficina de projecte per al desenvolupament de la Plataforma Transforma TSC" i hi havia participat, al mateix temps que va portar a terme "gestions burocràtiques".
L’ofici policial assenyala diverses reunions que constaten la participació de Cristina Álvarez en l’activitat quotidiana de la càtedra. Com per exemple, la que hauria tingut lloc el 4 de febrer del 2023 en què es va produir "una reunió bilateral entre Deloitte i la càtedra, emplaçant Begoña Gómez, Blanca de Juan, Cristina Álvarez i Jesús Manuel Higueras". El 7 de febrer del 2024 es va produir una trobada relativa "a una proposta de Making Science per al desenvolupament d’una segona fase d’un projecte. Per a aquesta reunió, Begoña Gómez va convocar exclusivament Cristina Álvarez, Sandra Anfaiha i tres membres de Making Science".
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central