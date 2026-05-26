El Parlament imparteix la primera formació anticorrupció
Gisela Boada
El Parlament ha posat en marxa el seu primer curs per formar els diputats en matèria anticorrupció, una reclamació que l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció fa anys que planteja a la Cambra catalana. Aquest organisme reclama que els representants públics disposin de més eines de sensibilització i prevenció davant possibles conductes fraudulentes. La institució ha activat una primera formació sota el títol Introducció als conflictes d’interès com a riscos. El curs, de caràcter voluntari, està coordinat per l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).El Parlament ha posat en marxa el seu primer curs per formar els diputats en matèria anticorrupció, una reclamació que l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció fa anys que planteja a la Cambra catalana. Aquest organisme, que des del 2020 organitza cimeres bianuals al Parlament per fer seguiment dels compromisos anticorrupció dels partits, reclama que els representants públics disposin de més eines de sensibilització i prevenció davant possibles conductes fraudulentes. Després d’anys com a assignatura pendent, la institució ha activat una primera formació sota el títol "Introducció als conflictes d’interès com riscos". El curs, de caràcter voluntari, està coordinat per l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).
Fonts parlamentàries expliquen a aquest diari que s’hi van inscriure unes 70 persones. La formació es dirigeix a "diputats, personal tècnic i directiu al servei de les institucions públiques, alts càrrecs i personal eventual que tingui funcions d’assessorament", segons consta en la documentació del curs. El pla formatiu es desenvolupa entre el 15 i el 30 de maig en format telemàtic amb una durada de tres a cinc hores, a través de l’aula virtual d’Antifrau, i es completa amb una única sessió presencial prevista el 4 de junyFonts parlamentàries expliquen a aquest diari que s’han inscrit unes 70 persones, tot i que no totes elles són parlamentaris. La formació es dirigeix a "diputats, personal tècnic i directiu al servei de les institucions públiques, alts càrrecs i personal eventual que tingui funcions d’assessorament", segons consta en la documentació del curs a què ha accedit EL PERIÓDICO. El pla formatiu es desenvolupa entre el 15 i el 30 de maig en format telemàtic amb una durada entre tres i cinc hores, a través de l’aula virtual d’Antifrau i es completa amb una única sessió presencial prevista per al 4 de juny, de 12.30 a 14.30 hores, al Parlament.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central