La policia va trobar gairebé un centenar de joies en una caixa forta del despatx
Els agents de la Policia Nacional van recollir també desenes d’agendes i altra documentació durant l’escorcoll practicat dimarts passat
Tono Calleja Flórez
Els agents de la unitat de delictes econòmics de la Policia Nacional van trobar gairebé un centenar de joies i rellotges en una caixa forta situada en una de les habitacions del despatx de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero al carrer Ferraz que, segons la seva secretària, Gertrudis Gertru Alcázar, procedien de l’habitatge "del senyor José Luis i la senyora Sonsoles". Així ho detalla l’acta d’entrada i registre en aquestes dependències a les quals ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Entre el material recollit, collarets, polseres, braçalets, conjunts d’anell i arracades del que semblen ser pedres precioses, alguns dins de bosses amb la inscripció Presidència del Govern, els agents van realitzar un total de 17 fotografies. També es van confiscar desenes d’agendes i es va procedir a la descàrrega de l’ordinador de la secretària de l’expresident.
A l’entrar al despatx, que va obrir de manera voluntària la secretària de Zapatero, es va notificar l’ordre d’entrada i escorcoll a una altra de les treballadores, Judith Laure Wells Sutton. Es van registrar cinc despatxos i tres habitacions buides, a més de dos banys, office i sala de reunions.
Decomissos a ‘Gertru’
En la primera de les habitacions registrades, els agents es van apoderar de 17 carpetes de diferents colors amb documentació referida a diverses empreses, entre les quals n’hi havia una de titulada Análisis Releante (sic) que sembla al·lusiva a l’empresa Análisis Relevante, propietat de Julio Martínez Martínez, amic de Rodríguez Zapatero. Segons els investigadors, va canalitzar pagaments de la trama tant directament al president com a l’empresa de les seves filles Whathefav.
Altres carpetes al·ludeixen a empreses com Chinailnk Asia, IDC Instituto Diplomacia Cultural, Eyee Ernste Young, Focus Social Recheach i Thinking Heads. També van recollir en aquest despatx set agendes blanques titulades President Zapatero, dos pendrives i dos telèfons mòbils de Gertrudis.
Els agents van recollir 12 agendes de color negre, un sobre marró amb notes manuscrites, el telèfon mòbil i un disc dur al despatx de Judith. A l’ordinador de Gertrudis es va trobar informació de diversos correus que "es procedeix a salvaguardar", segons detallen els agents, dos d’ells amb el domini de psoe.es i un altre amb la direcció presidentezapatero@presidentezapatero.com.
Els agents van entrar a l’empresa de les filles de Zapatero, Laura i Alba Rodríguez Espinosa, Whathefav, on van ser confiscats documents i descarregada la informació de diversos correus electrònics. A l’empresa Sofgestor, controlada per Carlos Alberto Parra Delgado, es va trobar documentació sobre l’empresari del sector petroler Francisco Enrique Flores Suárez, mort el 6 de febrer, que era el responsable final de diferents pagaments destinats al denominat Grup Zapatero, però també al comissionista de les mascaretes, Víctor de Aldama.
