Rússia ataca Kíiv amb un míssil de capacitat nuclear i alerta Europa
María Mondéjar
Rússia va colpejar diumenge passat Ucraïna amb un atac massiu que va causar almenys quatre morts i 83 ferits. El Kremlin va llançar una ofensiva a la capital ucraïnesa, amb 600 drons i 90 míssils, entre ells l’Oreshnik. És la tercera vegada que Putin utilitza aquest míssil balístic hipersònic d’abast intermedi amb capacitat nuclear, l’arma estrella del seu arsenal. Les autoritats russes van defensar l’atac com una represàlia al bombardeig de Kíiv de dijous passat contra la residència d’estudiants de la Universitat Pedagògica de Lugansk, que va causar 21 morts i 63 ferits.
L’Oreshnik, que significa avellaner en rus, és una versió modificada dels míssils balístics intercontinentals del programa rus, suspès el 2018. Segons els EUA, tindria un abast d’entre 3.500 i 5.470 quilòmetres, cosa que li permetria arribar a gran part de les capitals europees. El distingeix la seva capacitat per llançar múltiples ogives separades des del míssil principal. Cada una de les seves sis parts pot portar entre quatre i sis ogives i dirigir-se a objectius diferents, cosa que permet que un únic míssil ataqui múltiples punts simultàniament. Així, la possibilitatd’interceptar-lo per complet és molt més difícil que la d’un míssil amb una única ogiva.
Funcionaris russos van afirmar que el míssil té capacitat nuclear, tot i que fins ara, en les tres ocasions en què es va utilitzar, l’Oreshnik es va desplegar amb ogives no nuclears. Tot i així, analistes militars consideren que podria arribar a equipar-se amb caps nuclears, segons recull el CSIS Missile Defense Project.
A més, i l’Oreshnik es desplaça a velocitats superiors a les de la majoria de míssils moderns, amb estimacions de fins a 13.000 quilòmetres per hora. Les seves característiques el fan pràcticament imparable per als sistemes de defensa aèria.
