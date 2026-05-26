El sumari vincula l’‘offshore’ de Zapatero amb l’or veneçolà
La UDEF va descobrir anotacions sobre dissimular la compravenda del metall preciós
Tono Calleja Flórez
El sumari del cas Zapatero vincula l’offshore que va crear a les illes Verges britàniques la trama presumptament liderada per l’expresident del Govern amb el negoci de l’or veneçolà, segons es revela en tres informes elaborats per la UDEF i la Fiscalia Anticorrupció. En concret, la fiscal Elena Lorente detalla que la informació aportada per França i Suïssa assenyala les connexions de la presumpta xarxa internacional de blanqueig "amb persones veneçolanes i amb actius a Veneçuela, que poguessin estar connectats amb la malversació de fons públics dels programes de distribució d’aliments subvencionats CLAP (Comitès Locals de Proveïment i Producció) així com amb la venda d’or del banc veneçolà a través de la societat Emiratos Árabe Noor Capital PSC, utilitzant societats interposades".
Es dona la circumstància que l’informe de la UDEF que va servir perquè el jutge José Luis Calama imputés José Luis Rodríguez Zapatero afirma que en el denominat Grup Zapatero, un entramat d’empreses a nom de Julio Martínez Martínez, s’incloïa la societat Landside Holding LTD, establerta al paradís fiscal de les illes Verges britàniques. Amb aquesta mercantil, el "lloctinent" de Zapatero va representar el 2020 i el 2021 el Banc de Desenvolupament Econòmic i Social de Veneçuela (Bandes) "davant de la negociació que es produirà amb la societat Noor Capital PSC". Aquesta entitat financera depenia del Ministeri d’Economia i Finances, la titular del qual era l’ara presidenta encarregada del país sud-americà, Delcy Rodríguez.
En un document anomenat Mandate Landside Holding, inclòs en un correu de la trama el 18 de desembre del 2020, s’aporta l’acord de negociació perquè la mercantil Landside Holding LTD, "presidida i representada per Julio Martínez Martínez, actuï en nom i representació del Banc de Desenvolupament Econòmic i Social de Veneçuela (Bandes)", diu el document policial.
Una empresa a Dubai
En aquest sentit, la UDEF revela que en els registres realitzats als integrants de la trama van trobar un full anomenat Temes d’interès, en el qual "consten anotacions sobre la compravenda d’or, amb expressions tals com "Bandes ha d’estar dissimulat".
La trama va obrir a Dubai una empresa amb el mateix nom: Landside Dubai Fzco. Estava participada al 100% per la societat Idella Consulenza Strategica SL, una firma que controlaven Julio Martínez i també el seu germà Manuel. Amb aquesta, el març del 2021 projectaven obtenir "almenys tres milions de dòlars durant els pròxims cinc anys", amb un negoci consistent a oferir consultoria a empreses de parla hispana interessades a fer negocis als Emirats Àrabs fora del radar d’Hisenda.
La policia va trobar 286.070 € a casa de ‘Julito’
La UDEF va trobar l’11 de desembre 107.000 euros en efectiu a més de 75.175 dòlars en bitllets de diferent entitat durant el registre del xalet que ocupava a Alcobendas (Madrid) el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. A la casa de Julio Martínez Martínez, l’amic de José Luis Rodríguez Zapatero i amo d’Análisis Relevante –des de la qual es va pagar a l’expresident socialista i a l’empresa de les seves filles– el metàl·lic ascendia a 286.070 euros, repartit en diversos paquets i llocs tan diferents com una bossa de golf o una caixa de vasos. Els dos Julios van ser detinguts el mes de desembre passat.
