Trump exigeix a països musulmans que normalitzin relacions amb Israel

El president insta Qatar i l’Aràbia Saudita que siguin els primers a signar els Acords d’Abraham com a condició de l’acord amb l’Iran

Trump pronuncia un discurs al cementiri d’Arlington, Virgínia, ahir. | KYLE MAZZA / EFE

Andrea López-Tomàs

Beirut

A cada declaració del president nord-americà Donald Trump, l’acord amb l’Iran s’allunya. Aquesta vegada, el mandatari republicà ha exigit a diversos països musulmans que normalitzin relacions amb Israel i s’afegeixin als Acords d’Abraham com a part d’un pacte amb l’Iran. "Serà un gran acord per a tots o no hi haurà acord en absolut: ¡tornada al front de batalla i als trets, però més gran i més forta que mai, i ningú vol això!", va escriure ahir en una publicació en la seva xarxa Truth Social. "Després de tota la feina feta pels EUA per intentar resoldre aquest problema complex, hauria de ser obligatori que tots aquests països, com a mínim, signessin simultàniament els Acords d’Abraham", va afegir.

Aquests països són l’Aràbia Saudita, Qatar, el Pakistan i Turquia. També inclou els Emirats Àrabs Units i Bahrain, que ja van signar els Acords d’Abraham, i Egipte i Jordània, que van normalitzar relacions amb Israel en els anys 70. "És possible que un o dos tinguin una raó per no fer-ho, i això s’acceptarà, però la majoria haurien d’estar preparats, disposats i capacitats per fer d’aquest acord amb l’Iran un esdeveniment molt més històric del que seria d’una altra manera", exigeix Trump, alhora que celebra que els acords hagin proporcionat "un auge financer, econòmic i social, fins i tot durant aquesta època de conflicte i guerra, sense que els membres actuals ni tan sols suggerissin marxar o fer una pausa".

Gest per a Israel

Amb aquest anunci, el president nord-americà fa un gest de bona voluntat per apaivagar les inquietuds israelianes. Al país mediterrani, les negociacions amb l’Iran i el possible pacte que en sorgeixi, que podria obligar-los a aturar la seva agressió sobre el Líban, són vistos com a perjudicials per als seus interessos. Alts funcionaris de defensa israelians van confirmar al mitjà Haaretz la seva frustració, ja que consideren que, malgrat la plena participació d’Israel en la guerra contra l’Iran, la Casa Blanca ja no tenia prou en compte els seus interessos. Fonts de l’Exèrcit israelià han traslladat el malestar de l’estament de Defensa que sent que les seves opinions eren poc tingudes en compte pels funcionaris nord-americans, tant pel que fa a l’Iran com al Líban.

Trump busca calmar les preocupacions dels israelians i les crítiques des de Washington. El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sud, un ferm defensor de la guerra contra l’Iran, va denunciar que els termes de l’acord permetrien la supervivència del règim iranià i va lamentar que un pacte que deixi l’Iran en una posició forta a la regió conduiria a un "malson per a Israel".

El president nord-americà va instar Qatar i l'Aràbia Saudita que siguin els primers a signar els Acords. "Tots els altres haurien de fer el mateix; si no ho fan, no haurien de formar part d'aquest acord, ja que demostra mala intenció", va concloure, abans d'animar l'Iran que s'hi uneixi també i normalitzi relacions amb el seu enemic històric i al qual no reconeix com a Estat.

