La UDEF assenyala la casa de Zapatero com a nucli de les gestions "sensibles"
Els investigadors diferenciaven entre el seu despatx davant la seu del PSOE, descrit en un informe com a "centre de direcció operatiu", i el seu domicili, el registre del qual no va autoritzar el jutge
Cristina Gallardo
Un dels informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) destaca que el despatx de l’expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero era el "centre de direcció operatiu" de la presumpta trama, mentre que la vivenda on residia seria, segons l’opinió dels investigadors, el lloc de "planificació" de les instruccions "més sensibles". Per aquest motiu van sol·licitar permís per procedir a registrar-la també el dia 19 quan es va conèixer la imputació del polític socialista. Malgrat això, el magistrat José Luis Calama no va considerar necessària la pràctica de la diligència i el registre no va arribar a practicar-se.
Segons consta als documents policials incorporats al sumari, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, l’argument dels policies passava per dir que "l’oficina" en què Rodríguez Zapatero disposava d’un despatx, davant la seu central socialista, al madrileny carrer de Ferraz, "no constituiria un mer espai administratiu, sinó que des d’allà s’opera com un nucli d’emissió d’instruccions".
Aquestes indicacions serien, segons s’indica als documents citats, "canalitzades en part a través dels diferents suports informàtics, en concret des dels equips que utilitza el personal a la seva disposició, segons s’ha pogut saber principalment María Gertrudis Alcázar, cosa que evidenciaria les indicacions impartides a través del correu presidentezapatero@presidentezapatero.com".
Aquest és un dels dominis que el jutge Calama ha demanat analitzar i respecte del qual vol determinar els missatges rebuts i enviats des del 2020 i fins a l’actualitat.
No obstant, segons l’opinió dels investigadors, "el domicili es perfila com un espai idoni per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat". A més, "tenint en compte el perfil de l’investigat i havent sigut detectada aquesta supervisió i control dins de la xarxa organitzada, podria inferir-se que el nucli de planificació i direcció no se circumscriurien tan sols a l’àmbit de l’oficina, sinó que es desplaçaria a l’entorn del seu domicili, en el qual disposaria de més reserva i de control de la informació".
"Cobertura formal"
Als informes de la UDEF consta que dels correus electrònics que han sigut analitzats "es desprèn" que José Luis Rodríguez Zapatero "remetria determinades gestions o directrius" a través de la seva secretària de tota la vida, Gertru . Tant ella com Judith Laure Wells Sutton, en la seva condició d’empleades administratives al seu servei, s’ocupaven de donar "cobertura formal o suport documental a l’activitat" que desenvolupaven des de l’oficina registrada el 19 de maig.
Als correus electrònics intervinguts consten els que Gertru enviava a "Cristóbal Cano, que exerceix funcions de director d’administració" per al considerat "lloctinent" de Zapatero, l’empresari alacantí Julio Martínez, "en el marc de l’estructura societària investigada".
En aquest punt, els agents destaquen com es concertaven per preparar determinades factures i ella, en les seves respostes, demostrava haver-ho consultat amb el seu cap.
