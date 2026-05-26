Zapatero sol·licita un ajornament de la seva declaració per la complexitat de les acusacions contra ell

El jutge Calama l’ha citat el 2 de juny en qualitat d’imputat

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imatge d’arxiu. / José Luis Roca

Cristina Gallardo

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que exerceix el lletrat sevillà Víctor Moreno Catena, ha sol·licitat al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama que ajorni la declaració com a investigat de l’expresident del Govern, que havia sigut fixada per al pròxim 2 de juny, atesa la complexitat de les acusacions contra ell que ha pogut conèixer després de l’aixecament del secret fa tan sols una setmana, han confirmat a EL PERIÓDICO fonts jurídiques.

La investigació duta a terme per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia (UDEF) l’assenyala per presumpte cobrament de comissions procedent del rescat de 53 milions d’euros que va obtenir l’aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia i el jutge el col·loca a la cúspide d’una presumpta organització criminal que inclouria altres negocis sospitosos de constituir delicte d’influències o blanqueig de capitals. Segons els investigadors, els pagaments fets tant a Rodríguez Zapatero com a l’empresa de les seves filles, Whathefav, arribarien als dos milions d’euros per treballs d’assessorament o maquetació sospitosos de ser falsos com a coartada per al cobrament de les comissions.

La investigació no es queda aquí, i vincula la trama relacionada amb l’expresident socialista amb plans per constituir una empresa ‘offshore’ a Dubai o la creació d’una altra firma a les illes Verges britàniques vinculada amb el negoci de l’or veneçolà, segons es revela en tres informes elaborats per la UDEF i la Fiscalia Anticorrupció.

Ensurt per un incendi a la cuina d'una casa al Pont de Vilomara

El Consell del Bages obre el termini per sol·licitar el transport i el menjador escolar

La defensa de Laiglesia demana més temps per presentar els escrits en el cas Jubany a l'espera d'un contrainforme d'ADN

Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici

Illa manté la seva confiança en Zapatero i demana a Sánchez que «aguanti»: «Als socialistes, ni ens dobleguen ni ens rendim»

El marxador Marc Suárez, del CAI, acaba segon en els 10 quilòmetres del GP Cantones a la Corunya

L'atenció primària de la Catalunya Central amplia la cartera de serveis d'odontologia

Una quarantena de veïns de la plaça de l'Ajuntament d'Igualada denuncien anys de soroll i reclamen mesures urgents
