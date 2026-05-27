Almenys quatre morts al xocar un bus escolar i un tren a Bèlgica
La policia investiga per què el vehicle es va interposar a la via per un pas a nivell tancat
Beatriz Ríos
Almenys quatre persones van morir, entre elles dos adolescents de 12 i 15 anys, després de xocar ahir un autobús escolar contra un tren de passatgers en un pas a nivell a l’altura de Buggenhout, a la regió de Flandes, al nord de Bèlgica.
Entorn de les 8.18 hores, al pas a nivell de Stationsstraat, a Buggenhout, el minibús en el qual viatjaven set adolescents, un acompanyant i el conductor va ser envestit per un tren de passatgers. "La furgoneta venia de Kerkhofstraat, un carrer paral·lel a la via fèrria, ha girat a l’esquerra cap a Vierhuizen i ha creuat la via, que estava tancada en aquell moment", va explicar An Berger, portaveu de la policia federal belga, a EL PERIÓDICO.
Segons les autoritats del país, el pas estava tancat, i el semàfor, en vermell. No obstant, el minibús va xocar contra la barrera, es va interposar a la via i va ser envestit pel tren, que viatjava a una velocitat de 90 km per hora, una mica per sota del que és habitual perquè havia començat a rebaixar la velocitat per preparar-se per entrar en una estació. Tot i que el maquinista va activar el fre d’emergència, no va poder evitar el xoc.
Les autoritats van confirmar que el conductor del minibús, de 49 anys; dos adolescents de 12 i 15anys, i la responsable, de 27, són les quatre víctimes mortals de l’accident. Els altres cinc nens van resultar ferits de diversa gravetat, però es troben estables. Al tren de passatgers, només una persona va haver de ser atesa per un xoc.
La policia ferroviària va concloure les investigacions preliminars, va explicar Berger a EL PERIÓDICO. "La fiscalia visitarà el lloc de l’accident. Un pèrit de trànsit i el laboratori forense es troben al lloc", va afegir la portaveu de la policia federal. També s’analitzaran les imatges de les càmeres de vigilància del pas.
El maquinista del tren va donar negatiu en un test d’alcoholèmia i estupefaents. En el cas del conductor del minibús, ho determinarà l’autòpsia. Les autoritats treballen per esbrinar què va poder passar perquè el transport escolar envaís les vies, en un dels accidents ferroviaris més grans a Bèlgica en dècades.
Condolences
Les autoritats belgues i europees van compartir missatges de condol. "Profundament commogut per l’horrible accident de Buggenhout. Els meus pensaments estan amb les famílies afectades", va dir el primer ministre del país, Bart De Wever.
També va expressar el seu condol Felip, el rei de Bèlgica, que va contactar amb les autoritats de Flandes per donar les gràcies als serveis d’emergències per la seva feina. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la del Parlament Europeu, Roberta Metsola, van tenir també paraules per a les víctimes.
