Cas Leire Díez
L’Audiència Nacional demana al PSOE documentació sobre la campanya electoral d’Illa el 2024
El PSC defensa que ha "respectat en tot moment la legislació electoral" i posa a disposició de la justícia tota la informació enviada a la Sindicatura de Comptes
Sara González
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, que instrueix el cas Leire Díez, posa el focus en el PSC i ha sol·licitat a la Unidad Central Operativa (UCO) que requereixi al PSOE documentació sobre la campanya de Salvador Illa de les eleccions catalanes del 2024. Va ser després d’aquests comicis que es va convertir en president de la Generalitat i, al seu torn, en el principal suport polític de Pedro Sánchez.
Segons recull la interlocutòria de requeriment, el jutge sol·licita tota la documentació interna i comptable relativa als comicis celebrats a Catalunya el 12 de maig del 2024. En concret, exigeix la documentació presentada davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Cuentas sobre contractes, factures, despeses en propaganda, publicitat i serveis electorals durant la campanya, que va transcórrer entre el 26 d’abril i el 10 de maig. Tanmateix, no especifica cap sospita o vinculació d’aquesta campanya amb els fets pels quals s’investiga Leire Díez.
La resposta del PSC
Fonts del PSC recorden que és un partit jurídicament diferent del PSOE i que, per tant, és des de Catalunya i no des de Ferraz que s’assumeix el cost de les campanyes electorals catalanes, a més de subratllar que tota la documentació sobre les seves finances és en mans de la Sindicatura de Comptes. En un comunicat, el PSC defensa haver «respectat en tot moment la legislació electoral i actuat amb total transparència», a més d’haver posat a disposició de la justícia «tota la informació» que ja havia estat enviada a la Sindicatura de Comptes perquè sigui posada a disposició judicial. «Hem col·laborat i col·laborarem amb les autoritats judicials en tot el que sigui necessari», conclouen.
Aquest dimecres, la UCO ha acudit a la seu del PSOE per requerir documentació en el marc d’una investigació d’una presumpta trama dedicada a torpedinar processos judicials que afecten el PSOE i el Govern, a més d’apuntar que s’haurien fet pagaments des de la gerència del partit per aquestes interferències. Segons relata el jutge Pedraz, es tractaria d’una «trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven» la Moncloa o els socialistes. El PSC destaca que la interlocutòria «no conté cap afirmació que vinculi» la campanya electoral catalana amb aquests fets que estan sent investigats.
