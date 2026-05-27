Un banc dels EUA bloqueja 653.874 dòlars a la trama
Julito Martínez va considerar que com que els diners no tenien vincle amb els fets que s’investigaven no tenia "obligació d’informar"
Tono Calleja Flórez
L’entitat financera dels Estats Units Boreal Capital Management va bloquejar 653.874 dòlars a l’empresa off-shore de les Illes Verges Britàniques que la UDEF atribueix a l’entramat societari liderat presumptament per José Luis Rodríguez Zapatero, segons especifica un escrit dirigit al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama pel lletrat Bernaldo del Rosal, que exerceix la defensa de Julito Martínez Martínez, l’"amic" de l’expresident del Govern.
En aquest document, el considerat "lloctinent" de Zapatero afirma que aquests fons no estan dipositats en un compte corrent al seu nom, sinó que pertanyen a "una mercantil de la qual és titular de les seves participacions socials, el nom de la qual és: Landside Holdings, LTD". "Aquests fons estan bloquejats, amb la qual cosa el meu client no pot disposar-ne excepte per liquidar el compte", completa el lletrat.
El desembre del 2025, després de la detenció de Julito i altres implicats en el cas Zapatero, la financera Boreal Capital Management va advertir Martínez Martínez que els fons que tenia a Miami "havien de ser transferits a una altra entitat, probablement per haver tingut coneixement de la posada en marxa d’aquesta investigació". En cas de no fer-se, els fons quedaran congelats, prossegueix el lletrat.
En l’escrit, l’advocat afirma que "l’existència d’aquest compte corrent no té absolutament res a veure amb els fets que s’investiguen" a l’Audiència. Per això, "Julito" Martínez Martínez va considerar que no tenia "obligació d’informar o advertir aquest òrgan judicial".
Honoraris
No obstant, l’informe de la UDEF sosté el contrari. Explica que la xarxa d’influència de Zapatero disposava de la Landside Holdings LTD, creada al paradís fiscal de les Illes Verges Britàniques. La UDEF va descobrir el document titulat Mandate Landside Holding, que es correspon amb un acord de negociació perquè la mercantil Landside Holdings, presidida per Julio Martínez, actués "en nom i representació del Banc de Desenvolupament Econòmic i Social de Veneçuela (Bandes), davant la negociació que es produirà amb la societat Noor Capital, PSC".
"En aquest contracte s’especificava que el pagament dels honoraris seria del 8,75% dels fons recaptats durant les negociacions, que serien abonats al representant designat, Julio Martínez Martínez, a través de la seva societat", diu l’informe de la UDEF.
Tal com va avançar aquest diari, el sumari del cas Zapatero vincula l’off-shore de les Illes Verges Britàniques amb el negoci de l’or veneçolà. La fiscal Elena Lorente detalla que la informació aportada per França i Suïssa assenyala les connexions de la presumpta xarxa internacional de blanqueig "amb persones veneçolanes i amb actius a Veneçuela, que poguessin estar connectats amb la malversació de fons públics dels programes de distribució d’aliments subvencionats CLAP així com amb la venda d’or del banc veneçolà a través de la societat dels Emirats Àrabs Noor Capital PSC, utilitzant societats interposades".
