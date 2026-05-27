Els EUA reprenen els seus atacs i Israel agreuja l’ofensiva al Líban
Els bombardejos es produeixen en un moment d’intensificació de contactes amb l’arribada d’una delegació iraniana a Doha
Andrea López-Tomàs
L'acord entre l'Iran i els Estats Units que, fins fa uns dies, era imminent torna a trontollar. Aquesta vegada han sigut les forces nord-americanes que ho han fet perillar. Aquest dilluns els seus avions de guerra han atacat emplaçaments de míssils al sud de l'Iran i embarcacions que intentaven col·locar mines, segons ha informat el Comando Central dels Estats Units. El secretari d'Estat, Marco Rubio, afirma, no obstant, que encara és possible arribar a un pacte amb Teheran en qüestió de dies. L'atac coincideix amb l'arribada a Doha dels principals negociadors iranians per mantenir converses a fi de posar fi a la guerra.
"Les forces nord-americanes han portat a terme avui atacs d'autodefensa al sud de l'Iran per protegir les nostres tropes de les amenaces que plantegen les forces iranianes", ha declarat Tim Hawkins, portaveu del Comando Central dels EUA, en un comunicat. Sense oferir gaires detalls, ha confirmat que els objectius eren "plataformes de llançament de míssils i embarcacions iranianes que intentaven col·locar mines". Hawkins ha remarcat que el Comando Central "continua defensant les nostres forces, mentre exerceix contenció" durant l'actual treva. El president Donald Trump havia donat la seva autorització prèviament a les forces nord-americanes a respondre a les provocacions iranianes a l'estret d'Ormuz.
Els mitjans perses van informar d’explosions a la ciutat portuària de Bandar Abbas, al sud del país, i a les zones costaneres pròximes a l’estret d’Ormuz. L’agència de notícies Mehr va indicar que la situació a Bandar Abbas està sota control, tot i que informes no confirmats afirmen que quatre membres de la Guàrdia Revolucionària van morir en atacs nord-americans a la ciutat.
Al seu canal de Telegram, el líder suprem iranià, l’aiatol·là Mojtaba Khamenei, va declarar ahir que les potències del Golf ja no serviran d’escut per a les bases nord-americanes i que els EUA ja no tindran un refugi segur a la regió.
Els mitjans perses han informat de les explosions escoltades a la ciutat portuària de Bandar Abbas, al sud del país, i a les zones costaneres pròximes a l'estret d'Ormuz. L'agència de notícies Mehr ha indicat que la situació a Bandar Abbas està sota control, tot i que informes no confirmats procedents de l'Iran afirmen que quatre membres de la Guàrdia Revolucionària han mort en atacs nord-americans a la ciutat. Al seu canal de Telegram, el líder suprem iranià, l'aiatol·là Mojtaba Jameneí, ha declarat aquest dimarts que les potències del Golf ja no serviran d'escut per a les bases nord-americanes i que els Estats Units ja no tindran un refugi segur a la regió sense fer menció a la recent agressió. El Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran ha anunciat haver fet caure un dron MQ-9 Reaper després d'identificar aeronaus hostils que ingressaven a l'espai aeri iranià, sense especificar quan van ocórrer els incidents, i ha afirmat reservar-se el dret legítim i definitiu de prendre represàlies davant qualsevol violació de l'alto el foc per part dels Estats Units.
Noves condicions
Rubio manté encara l'esperança que l'acord amb l'Iran sigui imminent. "Avui es van celebrar algunes converses a Qatar, així que veurem si podem avançar. Crec que s'està parlant molt sobre la redacció específica del document inicial, així que portarà alguns dies", ha declarat durant una visita oficial a l'Índia. "El president ha expressat el seu desig d'arribar a un acord: o arriba a un bon acord o no arriba a cap", ha insistit. Diumenge semblava que l'anunci d'un pacte, després de gairebé dos mesos de fràgil alto el foc, era qüestió d'hores, però Trump va optar per afegir noves condicions al diàleg, com que els països musulmans, com l'Aràbia Saudita o Qatar, s'unissin als Acords d'Abraham perquè Washington acceptés arribar a un acord amb el règim persa.
Aquest dilluns a la nit una delegació iraniana ha viatjat a la capital qatariana per continuar amb les converses que posin fi a la guerra. El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, el president del Parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf, i el governador del Banc Central, Abdolnaser Hemmati, es trobaven a Doha per discutir els punts conflictius relacionats amb el possible acord. Ghalibaf ha afirmat que la visita, que tenia per objectiu arribar a un acord sobre com implementar les demandes de l'Iran respecte als seus fons congelats, va ser "positiva en general" i que va propiciar avanços en les converses. El 8 d'abril Washington i Teheran van acordar un alto el foc temporal després d'una guerra de dos mesos que va arribar a tots els països de la regió. Des d'aleshores, els mediadors proven d'arribar a una solució negociada, tot i que l'Iran continua bloquejant l'estret d'Ormuz a la major part del tràfic marítim i els Estats Units imposa un bloqueig als ports iranians.
Agreujament al Líban
Mentrestant, la violència israeliana contra el Líban augmenta, després que dilluns a la nit Netanyahu anunciés haver ordenat "trepitjar l’accelerador" en la seva ofensiva contra la milícia libanesa Hezbol·là. Segons l’Exèrcit israelià, més de "100 objectius de Hezbol·là" van ser atacats durant aquella nit.
Mashgara, a 35 quilòmetres del límit fronterer entre els dos països, va ser el municipi més colpejat, almenys 10 vegades, ja que un bombardeig contra una casa va matar una dotzena de persones, inclosos nens. Per primera vegada des de l’inici de la guerra, les autoritats castrenses van ordenar el desallotjament forçat de la ciutat de Nabatieh, la principal ciutat d’interior del sud del Líban.
