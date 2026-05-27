Els vaivens de Trump amb l’Iran encallen el diàleg i allunyen la sortida al conflicte
El president dels EUA llança senyals sobre un possible acord amb Teheran però després rebaixa les expectatives / Els experts creuen que les dues parts han de fer petits gestos per avançar
Mario Saavedra
El món conté la respiració davant qualsevol senyal que les negociacions entre els EUA i l’Iran, mediades pel Pakistan, puguin arribar a bon port. Les borses esperen ansioses l’anunci d’un pacte per reobrir l’estret d’Ormuz. És possible que no hi hagi un dia en què s’anunciï un gran acord de pau entre Washington i Teheran, sinó que més aviat ens hàgim de conformar amb petits passos que alleugin la incertesa a curt termini. En paraules del secretari d’Estat, Marco Rubio, el text definitiu "no es pot firmar en 72 hores al revés d’un tovalló".El món conté la respiració davant qualsevol senyal que les negociacions entre els Estats Units i l’Iran, intervinguts pel Pakistan, puguin arribar a bon port. Les borses esperen ansioses l’anunci d’un pacte per reobrir l’estret d’Ormuz. Però és possible que no hi hagi un dia en què s’anunciï un gran acord de pau entre Washington i Teheran, sinó que més aviat calgui conformar-se amb petits passos, textos de mínims que alleugin la incertesa a curt termini. En paraules del secretari d’Estat, Marco Rubio, el text definitiu "no es pot firmar en 72 hores al revés d’un tovalló".
Els últims dies, el president dels EUA, Donald Trump, va tornar a enviar senyals contradictoris. Primer va assegurar a la seva xarxa social Truth que l’acord amb l’Iran estava fet "gairebé del tot", per després rebaixar expectatives i assegurar que encara continua molt obert. Després, ahir, va decidir bombardejar les costes iranianes, tot i que diu que no és una ruptura de l’alto el foc sinó legítima defensa.En els últims dies, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a enviar senyals contradictoris. Primer va assegurar a la seva xarxa social Truth que l’acord amb l’Iran estava fet "en gran manera", per després rebaixar expectatives i assegurar que encara continua molt obert i posar noves condicions. Després, aquest dimarts, ha decidit bombardejar les costes iranianes, tot i que diu que no és una ruptura de l’alto el foc sinó legítima defensa.
Contenció més que resolució
¿Què és necessari perquè aquestes negociacions acabin tenint èxit i posin fi a un conflicte que perjudica l’economia global? ¿Què és necessari perquè aquestes negociacions acabin tenint èxit i posin fi a un conflicte que perjudica l’economia global?
No s’ha d’esperar un gran acord immediat que ho inclogui tot sinó un pacte per gestionar el conflicte a curt termini: cessament de les hostilitats, reobertura d’Ormuz i un compromís per abordar el programa nuclear més endavant, opina Laurie Nathan, expert en negociacions de pau i director del Programa de Mediació de l’Institut Kroc d’Estudis Internacionals de Pau (EUA). "Contenció del conflicte, no tant resolució del conflicte", explica a EL PERIÓDICO. El més important és que, més enllà de les declaracions extremes de les dues parts, els dos bàndols han tingut oportunitats d’escalar i no ho han fet.No s’ha d’esperar un gran acord immediat que ho inclogui tot sinó un pacte per gestionar el conflicte a curt termini: cessament de les hostilitats, reobertura d’Ormuz i un compromís per abordar el programa nuclear més endavant, opina Laurie Nathan, expert en negociacions de pau i director del Programa de Mediació de l’Institut Kroc d’Estudis Internacionals de Pau (Estats Units). "Contenció del conflicte, no tant resolució del conflicte", explica a EL PERIÓDICO. Des del seu punt de vista, el més important és que, més enllà de les declaracions extremes de les dues parts, els dos bàndols han tingut oportunitats d’escalar i no ho han fet.
Entre els principals esculls hi ha què fer amb els 450 quilos d’urani enriquit al 60% en poder de l’Iran; la moratòria a l’enriquiment d’urani que els EUA volen que sigui de com a mínim 20 anys; com aixecar les restriccions i els peatges imposats per Teheran als vaixells que vulguin passar per Ormuz; l’aixecament del bloqueig marítim que l’Armada nord-americana imposa sobre els vaixells iranians; l’aixecament de les sancions que pesen sobre l’Iran i el desbloqueig dels 100.000 milions de dòlars en fons iranians, i el futur de l’alto el foc entre Israel i Hezbol·là al Líban.Entre els principals esculls hi ha què fer amb els 450 quilos d’urani enriquit al 60% encara en poder de l’Iran; la moratòria a l’enriquiment d’urani que els Estats Units volen que sigui d’almenys 20 anys; com aixecar les restriccions i els peatges imposats per Teheran als barcos que vulguin passar per Ormuz, i el seu desminatge; l’aixecament del bloqueig marítim que l’Armada nord-americana imposa sobre barcos iranians i dels seus aliats; l’aixecament de les sancions que pesen sobre l’Iran i el desbloqueig dels 100.000 milions de dòlars en fons iranians; i el futur de l’alto el foc entre Israel i Hezbol·là al Líban.
La mediació per a la pau és una disciplina en si mateixa, en la qual hi ha diplomàtics internacionals especialitzats.La mediació per a la pau és una disciplina en si mateixa, en la qual hi ha diplomàtics internacionals especialitzats.
Un dels problemes a què s’enfronta aquest acord és que, del costat nord-americà, els que negocien són homes sense formació diplomàtica: el gendre de Trump, Jared Kushner, i el seu amic Steve Witkoff, a més del vicepresident J. D. Vance. Al davant solen tenir alts càrrecs iranians altament formats, com el ministre d’Exteriors iranià Abbas Araghchi o el president del Parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf.Un dels problemes a què s’enfronta aquest acord és que, del costat dels Estats Units, els que negocien són homes sense formació diplomàtica: el gendre de Trump, Jared Kushner, i el seu amic Steve Witkoff, a més del vicepresident J.D. Vance. Davant solen tenir alts càrrecs iranians altament formats i preparats, com el ministre d’Exteriors iranià Abbas Araghchi, diplomàtic, diplomàtic, o el president del Parlament, Mohamad Bagher Qalibaf.
Aquests no es fien dels EUA, de manera justificada: les dues ocasions en què van ser bombardejats s’estaven portant a terme negociacions sobre el programa nuclear.Aquests no es fien dels Estats Units, de manera justificada: les dues ocasions en què han sigut bombardejats s’estaven portant a terme negociacions sobre el programa nuclear.
"El problema és que ja ningú es fia dels EUA", explica Nathan. "Com a estudiós dels altos el foc i els acords de pau, he de dir que mai s’ha vist aquest nivell d’incompetència i falta de professionalitat negociadora". No estan encertant ni tan sols en el bàsic."El problema és que ja ningú es fia dels Estats Units", explica Nathan. "Com a estudiós dels alts el foc i els acords de pau i les negociacions, he de dir que mai s’ha vist aquest nivell d’incompetència i falta de professionalitat negociadora. No estan encertant ni tan sols en el bàsic".
L’expert recomana als mediadors pakistanesos que insisteixin en la creació d’una comissió conjunta, un òrgan amb representants de les parts enfrontades i observadors internacionals que controli el compliment de l’alto el foc. Això és, segons Nathan, el que no hi ha hagut a Gaza i el Líban. Allà no s’està respectant el silenci de les armes, especialment des del costat israelià.L’expert recomana als mediadors pakistanesos que insisteixin en la creació d’una Comissió Conjunta, un òrgan amb representants de les parts enfrontades i observadors internacionals que controli el compliment de l’alto el foc i activin els mecanismes de correcció si algú s’ho salta. Això és, segons Nathan, cosa que no hi ha hagut a Gaza i Líban. Allà no s’està respectant el silenci de les armes, especialment des del costat israelià.
Alliberament d’actius per fases
David Cortright, professor de l’Institut Reppy d’Estudis de Pau i Conflictes (Universitat de Cornell, Nova York), pensa que seria convenient que el primer acord delimités el gruix dels assumptes conflictius, tot i que es fixessin etapes per aplicar-los.David Cortright, professor de l’Institut Reppy d’Estudis de Pau i Conflictes (Universitat de Cornell, Nova York, Estats Units), pensa que seria convenient que el primer acord delimités ja el gruix dels assumptes conflictius, tot i que es fixessin etapes per aplicar-los.
"Pel que fa a l’estructura de les negociacions, el natural és que hi hagi etapes que s’han d’abordar de manera seqüencial. Els acords polítics centrals que formen part de cada fase s’han de tractar conjuntament, com un paquet. Deixar sense definir els objectius principals de les converses en matèria nuclear, econòmica i en altres assumptes és una fórmula per a unes negociacions sense fi i probablement infructuoses, sense un acord integral", diu a EL PERIÓDICO."Quant a l’estructura de les negociacions, el natural és que hi hagi etapes que s’han d’abordar de forma seqüencial. Però els acords polítics centrals que formen part de cada fase s’han de tractar conjuntament, com un paquet. Deixar sense definir els objectius principals de les converses –en matèria nuclear, econòmica i en altres assumptes– és una fórmula per a unes negociacions sense fi i probablement infructuoses, sense un acord integral", diu a EL PERIÓDICO.
Segons el parer dels experts, una de les claus és que les parts facin petits gestos i concessions per continuar avançant. Un bon exemple és l’alliberament dels 100.000 milions de fons iranians congelats.Segons el parer dels experts, una de les claus és que les parts vagin fent petits gestos i concessions per poder continuar avançant. Un bon exemple és el de l’alliberament dels 100.000 milions de fons iranians congelats.
L’agència Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària, va informar que l’Iran vol que una part dels fons s’alliberi durant la fase inicial i que es fixi un mecanisme per alliberar-ne la resta durant la negociació. Els EUA haurien intentat vincular-ho a l’acord nuclear final.L’agència Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària, ha informat que l’Iran vol que una part dels fons s’alliberi en la fase inicial i que es fixi un mecanisme per alliberar la resta durant la negociació, mentre que els EUA haurien intentat vincular a l’acord nuclear final.
Per continuar dialogant, l’Iran exigeix l’alliberament immediat de 12.000 milions de dòlars en actius congelats a Qatar com a condició prèvia per avançar en les converses amb els EUA. L’abril passat, Reuters va informar que Washington va acceptar alliberar 6.000 milions de dòlars procedents de vendes de petroli a Corea del Sud, traslladats a Qatar el 2023 però restringits a ús humanitari sota supervisió nord-americanaPara continuar dialogant, L’Iran exigeix l’alliberament immediat de 12.000 milions de dòlars en actius congelats a Qatar com a condició prèvia per avançar en les converses amb els Estats Units. A l’abril, Reuters va informar que Washington havia acceptat alliberar 6.000 milions de dòlars procedents de vendes de petroli a Corea del Sud, traslladats a Qatar el 2023 però restringits a ús humanitari sota supervisió nord-americana.
