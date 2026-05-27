La Generalitat allarga al 2029 la data per poder recaptar el 100% de l’IRPF
Sara González
El Govern va aprovar ahir un full de ruta que preveu que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) estigui preparada per recaptar el 100% de l'IRPF el 2029, un objectiu condicionat al fet que s'aconsegueixin les majories necessàries al Congrés. Aquesta data allarga en un any el calendari inicialment anunciat pel president, Salvador Illa, que va fixar en el 2028 el moment en què la hisenda catalana estaria capacitada per gestionar aquest impost, una aspiració fruit de l'acord d'investidura amb ERC.
El contracte programa aprovat pel Govern ahir, arran del pacte amb els republicans segellat fa una setmana, suposa una inversió de 527 milions d'euros en els pròxims tres anys per afrontar un increment de plantilla i el procés de transformació tecnològica de l'ATC. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va precisar que el 2028 l'ATC començaria a "assumir funcions" de gestió, inspecció, recaptació i potestat sancionadora sobre l'IRPF, i que el 2029 s'arribaria al "desplegament total" de l'agència per fer-se càrrec per complet de cobrar-lo. La consellera va deixar clar que aquesta pretensió està supeditada a les majories que s'aconsegueixin al Congrés per aprovar el nou model de finançament, que se sotmetrà a votació abans que finalitzi l'any, i les modificacions legislatives necessàries. Fins ara, tant el PP com Junts han rebutjat el sistema de repartiment econòmic pactat entre socialistes i republicans, i el Govern ha tancat la porta a la recaptació de l'IRPF, malgrat que Paneque va assegurar que hi ha "el compromís" de l'Executiu de Pedro Sánchez. "És evident que requerim de majories més àmplies", va reconèixer.
El contracte programa estableix tres fases. La primera encaixaria amb la situació actual, de "col·laboració" amb l’Agència Tributària estatal en què l’ATC desenvolupa funcions d’informació i assistència a les campanyes de la renda. En la segona, començaria a assumir la gestió parcial d’actes administratius i a exercir funcions de gestió, inspecció i recaptació en àmbits delimitats. En la tercera, es convertiria en la hisenda catalana integral.
