El Govern activarà abans de l’estiu el pla de pobles amb 100 milions
La mesura beneficiarà un centenar de municipis petits / L’Executiu també llança la segona convocatòria de la llei de barris amb 200 milions d’euros, ampliables a 400 si prosperen els comptes
Quim Bertomeu
Els pressupostos de la Generalitat anunciats la setmana passada destinaran 400 milions d’euros entre 2026 i 2030 a un pla de pobles per ajudar els municipis de menys de 5.000 habitants a impulsar projectes que no estan al seu abast per falta de recursos. Ahir, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, va explicar que la primera convocatòria del pla s’activarà abans de l’estiu amb una primera dotació de 100 milions de què es podran beneficiar, segons càlculs del Govern, entre 90 i 100 municipis.Els pressupostos de la Generalitat anunciats la setmana passada destinaran 400 milions d’euros entre 2026 i 2030 a un pla de pobles per ajudar els municipis de menys de 5.000 habitants a impulsar projectes que ara mateix no estan al seu abast per falta de recursos. Fet l’anunci, faltaven els detalls. Aquest dimarts, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que la primera convocatòria del pla s’activarà abans de l’estiu amb una primera dotació de 100 milions de què es podran beneficiar, segons càlculs del Govern, entre 90 i 100 municipis. El pla de pobles es desenvoluparà en paral·lel a la llei de barris, la segona convocatòria de la qual es va llançar ahir, amb una dotació de 200 milions, ampliables a 400 milions si prosperen els pressupostos.
Dalmau va donar els detalls del pla de pobles al Parlament, on va acudir a exposar els comptes del seu departament, tràmit pel qual passen els membres del Govern abans que es voti en el ple l’admissió a tràmit de la llei pressupostària. Dalmau va considerar que "és un dels projectes més bonics que inclou el pressupost". Un projecte que ha de millorar "la cohesió social del país", va dir.El conseller ha donat els detalls en una compareixença al Parlament, on ha acudit a exposar els comptes del seu departament. És el tràmit pel qual han de passar tots els membres del Govern abans que es voti en el ple l’admissió a tràmit de la llei pressupostària perquè comenci el seu recorregut parlamentari. Dalmau ha dedicat una part de la seva exposició a aquest pla de pobles, que ha considerat que "és un dels projectes més bonics que inclou el pressupost". Un projecte que ha de millorar "la cohesió social del país" a través de la "transformació" de pobles i ciutats.
La Generalitat ja va posar en marxa en aquesta legislatura un pla de barris per rehabilitar i regenerar zones urbanes, però les ajudes anaven a parar a municipis grans i mitjans. "Els pobles petits van començar a aixecar la mà", explica el Govern.La Generalitat ja va posar en marxa en aquesta legislatura un pla de barris – inspirat en el projecte original del tripartit – per rehabilitar i regenerar diverses zones urbanes de Catalunya, però es va trobar amb un problema: que els ajuts anaven a parar a municipis grans i mitjans. "Els pobles petits van començar a aixecar la mà", expliquen des del Govern. És per això que l’Executiu català ha posat en marxa aquest pla, pactat i negociat amb ERC –Dalmau ha agraït la disponibilitat dels republicans–, a fi de poder aportar recursos també a localitats de menor mida.
Els recursos d’aquest pla, pactat amb ERC i dirigit a les localitats més petites, es podran destinar a quatre tipus de projectes: a la rehabilitació de nuclis urbans, a la recuperació de patrimoni històric d’edificis d’ús públic per potenciar el turisme rural, a la rehabilitació d’habitatges i l’eficiència energètica i a l’impuls de polígons industrials.Els recursos del pla es podran destinar a quatre grans tipologies de projectes. En primer lloc, a rehabilitar nuclis urbans, és a dir, a la millora de carrers i places, a més de l’impuls de reformes en accessibilitat i il·luminació. En segon lloc, a la recuperació de patrimoni històric d’edificis d’ús públic per potenciar el turisme rural; en tercer lloc, a la rehabilitació de vivendes i l’eficiència energètica per intentar pal·liar la crisi habitacional i, en quart i últim lloc, a l’impuls de polígons d’activitat econòmica.
La idea del Govern és anunciar les bases d’aquesta primera convocatòria al juliol, publicar la convocatòria formal a la tardor i comunicar la primera llista provisional de municipis beneficiats al desembre. La llista definitiva serà per a la primavera de l’any que ve.La idea del Govern és anunciar les bases d’aquesta primera convocatòria al juliol; després, publicar la convocatòria formal a la tardor – entre octubre i novembre – i, després, comunicar la primera llista provisional de municipis beneficiats al desembre. La llista definitiva, per a la primavera de l’any que ve. En conversa amb EL PERIÓDICO, el secretari de Governs Locals, Xavier Amor, argumenta que aquest programa evidencia "el compromís polític" del Govern amb els ajuntaments. "Empatitzem amb alcaldes i alcaldesses i els parlem de tu a tu", afirma.
Dels 100 milions d’aquesta primera convocatòria, 21 milions seran per a municipis de 500 habitants i entitats municipals descentralitzades (EMD), que podran aspirar a projectes d’un màxim de mig milió d’euros finançats al 100%. Vint-i-cinc milions més seran per a municipis d’entre 501 i 2.000 habitants amb projectes de fins a un milió d’euros.Aquests 100 milions d’aquesta primera convocatòria tindran, al seu torn, quatre tipus d’aspirants. En primer lloc, 21 milions seran per a municipis més petits de 500 habitants i també per a les 65 entitats municipals Descentralitzades (EMD) que hi ha a Catalunya. Podran aspirar a projectes d’un màxim de mig milió d’euros que seran finançats al 100%. En segon lloc, 25 milions més seran per a municipis d’entre 501 i 2.000 habitants amb projectes d’un màxim d’un milió d’euros. També hi haurà 30 milions per a pobles d’entre 2.000 i 5.000 habitants per a projectes d’un màxim de dos milions i 24 milions per a capitals de comarca de menys de 15.000 habitants i projectes de fins a sis milions.També hi haurà 30 milions previstos per a pobles d’entre 2.000 i 5.000 habitants per a projectes d’un màxim de dos milions i, finalment, 24 milions per a capitals de comarca de menys de 15.000 habitants i per a projectes d’un màxim de sis milions. La importància del pla rau que a Catalunya hi ha 730 municipis de menys de 5.000 habitants d’un total de 947. Això és gairebé 8 de cada 10, és a dir, la majoria. Hi viuen 1,3 milions de catalans.
Agraïment a ERC i els Comuns
Dalmau va aprofitar la compareixença per agrair l’"esforç" d’ERC i els Comuns per acordar els pressupostos en un moment polític que no és propici.Dalmau ha aprofitat la compareixença per celebrar que, aquesta vegada sí, Catalunya tindrà pressupostos després del pacte amb ERC i els Comuns. El conseller ha agraït l’"esforç" d’aquests dos partits per acordar els comptes en un moment polític que no és propici per a això. El Govern de Pedro Sánchez no ha aconseguit aprovar cap pressupost en tres anys de mandat. "Acordar és, en si mateix, un acte de valentia", ha resumit.
Respecte a la llei de barris, els ajuntaments catalans podran presentar-se a la seva segona convocatòria entre els dies 6 i 17 del juliol vinent. L’Executiu va aprovar ahir una nova tanda de finançament per dignificar barris vulnerables amb una dotació inicial de 200 milions. Ampliable fins als 400 milions si els pressupostos catalans pendents d’aprovació acaben materialitzant l’acord aconseguit amb els Comuns. "El pla de barris uneix tres idees clau: la justícia social, la sostenibilitat ambiental i la qualitat urbana", va afirmar la portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ahir en roda de premsa.
Seguint la línia de la primera convocatòria del 2025, els consistoris podran tornar a optar a recursos per a inversions entre tots tres i els 25 milions en funció de la seva població, que s’hauran de completar amb fons de les mateixes administracions locals.
L’Executiu català calcula que, amb els 200 milions pressupostats fins ara, podrà tornar a finançar actuacions en barris degradats d’aproximadament 20 municipis, que passarien a ser 40 si s’acabés duplicant la partida.as enllà del pla de pobles, Dalmau ha repassat altres projectes del departament. Ha fet èmfasi en els 20 milions que es recullen perquè, de nou, els municipis més petits puguin pagar a secretaris i interventors municipals, càrrecs clau per moure la maquinària municipal en qüestions com el control financer, l’accés a subvencions o la convocatòria dels plens. Actualment, hi ha un dèficit d’aquest personal que, a més, tendeix a esquivar les localitats de menor mida perquè no poden pagar el mateix que les grans. Els diners de la Generalitat han de servir per incentivar les contractacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle