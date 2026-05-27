El Govern descarta revisar el rescat a Plus Ultra al considerar-lo validat
L’Executiu assumeix que està a mercè "dels temps judicials" mentre defensa la innocència de Zapatero i Page reclama eleccions
Iván Gil
El Govern considera que el cas del rescat a l'aerolínia Plus Ultra pel qual va acabar imputat José Luis Rodríguez Zapatero es va realitzar seguint el procediment i ja va ser revisat i validat. No només pel Govern, sinó per les institucions europees i els jutjats. A la Moncloa descarten tornar a revisar-lo o obrir noves comprovacions. A l'Executiu defensen que el préstec de 53 milions a la companyia va respondre, com tots els altres realitzats durant la pandèmia, al marc regulador vigent, sense que hi hagi lloc a "l'arbitrarietat ni la discrecionalitat".
La portaveu del Govern, Elma Saiz, va mirar d'aclarir qualsevol sospita de tràfic d'influències al referir-se als criteris tècnics en què es va basar l'operació i el "control exhaustiu no només de l'Administració, també del jutjat d'instrucció, la Fiscalia, la Intervenció General de l'Estat, el Tribunal de Comptes, la Comissió Europea i el TJUE (Tribunal de Justícia de la Unió Europea)". "Transparent i adequat", va concloure en roda de premsa després del Consell de Ministres.
Fonts de la Moncloa incideixen que l'expedient va ser "avalat" i després d'una denúncia es va investigar i es va arxivar. Per això, traslladen tranquil·litat pel que fa al Govern i descarten una nova revisió interna.
Els tribunals marquen la pauta
L’Executiu mira de recuperar-se del xoc després de la imputació de Zapatero i de traçar una estratègia que li permeti tornar a treure cap. Ho fa, no obstant, conscient que són els tribunals els que marcaran la pauta. L’Executiu, reconeixen a la Moncloa, s’ha d’"adaptar als temps judicials". Per això l’ajornament de la declaració de Zapatero davant el jutge de l’Audiència Nacional ha trastocat encara més els seus plans. Els col·laboradors de Pedro Sánchez s’aferraven a la seva declaració, inicialment prevista per al 2 de juny, per agafar-se a les seves explicacions, comptar amb alguna cosa a què acollir-se i a partir d’allà recuperar peu. Ara, després de concedir-se un ajornament fins al 17 i 18 de juny, hauran de continuar guanyant temps.
En privat, fonts del Govern traslladen que mantenen la confiança en la innocència de Zapatero i que no hi ha indicis que provin fets delictius contra l'expresident. Es guanya temps i s'espera que Zapatero ofereixi les seves explicacions davant el jutge. Inicialment, estava citat per al 2 de juny, però el seu advocat va demanar un ajornament i s'ha concedit més temps per preparar la seva defensa, fins al 17 i 18 de juny.
El ministre de Transformació Digital, Óscar López, una de les figures de l'actual govern més pròximes a l'expresident, que acompanyava ahir la portaveu en la roda de premsa després del Consell de Ministres, va apuntar que continua "confiant plenament en la seva innocència". Molt menys convençut es va mostrar el ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que va evitar defensar obertament l'expresident del Govern durant la sessió de control al Senat.
"Aquest és el temps de la justícia, és precisament ara quan s’ha d’investigar, s’ha d’instruir", va respondre Bolaños a les acusacions llançades per la portaveu del PP a la Cambra alta, Alicia García, contra Zapatero. En el pla més polític, el Govern va minimitzar l’envit del PNB que reclamava un avançament electoral.
Fidel a la seva posició crítica amb el Govern, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va considerar que el president s’hauria de sotmetre a una qüestió de confiança o convocar eleccions, després d’advertir que el seu partit està en el "moment de més risc" de tota la democràcia.
