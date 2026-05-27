Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incident químic a ManresaPiscines municipals de ManresaJonathan Andic abandona MangoColònia AntiusMark BrayLidón GasullRobatori Igualada
instagramlinkedin

El Govern torna a carregar contra Peinado pel cas de Begoña Gómez

El Govern torna a carregar contra Peinado pel cas de Begoña Gómez

El Govern torna a carregar contra Peinado pel cas de Begoña Gómez

Iván Gil

Madrid

Mentre en el Govern eviten entrar a comentar els detalls del sumari de la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, tornen a carregar contra el contingut de la instrucció que assetja la dona del president del Govern, Begoña Gómez. En la mateixa roda de premsa després del Consell de Ministres d’ahir, en què la portaveu del Govern, Elma Saiz, va esquivar qualsevol revelació en el sumari contra l’expresident amb l’argument que no es pronuncia "sobre un procediment judicial obert", va apuntar que en el cas de Begoña Gómez "no tot s’hi val".

La portaveu de l’Executiu va afirmar que l’últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil seria "revelador en el sentit de la seva innocència". "La veritat sempre s’acaba imposant", va afegir. Després d’això, va fer la reflexió que més enllà de polítics "parlem de persones, de famílies", per demanar-se: "Qui restaura el mal que es fa més de dos anys trepitjant l’honorabilitat d’una persona".

Notícies relacionades

"No tot s’hi val en el que té a veure amb la instrucció", Saiz davant el jutge Juan Carlos Peinado, que l’ha convocada a comparèixer "personalment, amb apercebiment de ser conduïts per la força pública" el 9 de juny a una vista prèvia al judici davant d’un jurat popular. Això implica l’activació formal del tràmit per portar Begoña Gómez al banc dels acusats.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents