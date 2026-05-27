Causa abierta
El TSJC investiga l’exconseller Joan Ignasi Elena per adjudicacions irregulars a Altafulla
J. G. Albalat
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit assumir la competència de la investigació oberta al Tribunal d’Instància del Vendrell en què estaria implicat el diputat d’ERC al Parlament, Joan Ignasi Elena, com a «cooperador necessari d’un delicte de prevaricació», segons ha comunicat l’alt tribunal català. Per aquest mateix cas, està sent investigat, però al Tribunal Suprem, qui va ser alcalde d’Altafulla i ara diputat al Congrés a Madrid, Fèlix Alonso Cantorné.
El TSJC ha procedit a incoar un procediment, d’acord amb el criteri de la fiscalia, per assumir la competència, atès que Joan Ignasi Elena, pel fet de ser diputat, té la condició d’aforat. L’obertura d’aquesta causa es deu als «indicis» existents respecte al diputat d’ERC en l’exposició raonada remesa per la jutgessa del Vendrell que fins ara s’ha fet càrrec de la instrucció. En la mateixa causa figura com a investigada una altra persona que no té la condició d’aforada.
Segons la resolució del TSJC, «una de les conductes investigades consistiria» presumptament a haver-se concertat els investigats, «en el seu propi interès» i «violentant els principis i les regles que regien» en matèria de contractació pública, que exigirien una licitació pública i no discriminatòria. En aquest sentit, la interlocutòria precisa que els encausats s’aprofitaven de la figura administrativa del contracte menor per suposadament contractar un servei d’assessorament jurídic extern, que venia prestant un despatx d’advocats i que va passar a exercir-lo la firma Sinergia Energía Dret, de la qual serien socis, entre d’altres, i administradors solidaris Joan Ignasi Elena i una altra persona.
