Junts descarta una moció de censura però reclama transparència
Carlota Camps
"Transparència". Aquesta és la petició que Junts ha dirigit aquest dimarts al PSOE, després de les últimes informacions de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional relacionades amb el cas Plus Ultra, que han posat sota la lupa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, ja imputat. No obstant, els postconvergents descarten afegir-se a una moció de censura contra el Govern de Pedro Sánchez. "No és sobre la taula", ha afirmat la líder del partit al Parlament, Mònica Sales.
La negativa de Junts a unir els seus vots als del PP i Vox per desbancar el president socialista no és nova. La formació liderada per Carles Puigdemont sempre ha descartat una operació que impliqui entregar la presidència al PP, tot i que fos de manera temporal fins a la convocatòria de noves eleccions. Junts manté la mateixa posició de sempre: un no que ja va fer decaure l’intent d’investidura del líder popular el 2023. Les declaracions de Sales cobren especial importància al reiterar-se ara, després de l’esclat del cas Plus Ultra i que el president del PNB, Aitor Esteban, titllés d’"irresponsable" que el Govern de Pedro Sánchez "segueixi més enllà del 2026".
