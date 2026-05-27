El jutge atén la petició de la defensa i ajorna la declaració
Calama havia citat el dirigent el 2 de juny, però endarrereix 15 dies la compareixença perquè pugui preparar-la amb més temps
Tono Calleja Flórez
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va atendre ahir la sol·licitud de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que exerceix el lletrat sevillà Víctor Moreno Catena, i va acordar ajornar 15 dies la declaració com a investigat de l’expresident del Govern, i va traslladar la seva compareixença del 2 al 17 i el 18 de juny, atesa la complexitat de les acusacions abocades contra ell que ha pogut conèixer després de l’aixecament del secret fa tan sols una setmana, assenyalen fonts jurídiques.
En una providència, el magistrat accedeix a la petició de la defensa del polític socialis- ta, que havia esgrimit l’extensió de la causa, a la qual fins dilluns no va tenir accés, per poder disposar de més temps per estudiar amb més deteniment els indicis existents en les actuacions i que l’han portat a imputar-lo pels delictes d’organització criminal, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i falsedat documental.
La investigació realitzada per la unitat de delictes econòmics de la Policia (UDEF) l’assenyala per presumpte cobrament de comissions procedent del rescat de 53 milions d’euros que va obtenir l’aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, i el jutge el col·loca a la cúspide d’una presumpta organització criminal que inclouria altres negocis sospitosos de constituir delicte d’influències o blanqueig de capitals. Segons els investigadors, els pagaments realitzats tant a Rodríguez Zapatero com a l’empresa de les seves filles, Whathefav, arribarien als dos milions d’euros per treballs d’assessorament o maquetació sospitosos de ser falsos com a coartada per al cobrament dels suborns.
La investigació vincula la trama relacionada amb l’expresident socialista amb plans per constituir una empresa off-shore a Dubai i la creació d’una altra firma a les illes Verges britàniques vinculada amb el negoci de l’or veneçolà, segons tres informes elaborats per la UDEF i la Fiscalia Anticorrupció.
Un altre dels informes de la UDEF destaca que el despatx de l’expresident del Govern Rodríguez Zapatero era el "centre de direcció operatiu" de la presumpta trama, mentre que l’habitatge on residia seria, segons l’opinió dels investigadors, el lloc de "planificació" de les instruccions "més sensibles". Per aquest motiu van sol·licitar permís per procedir a registrar-lo el dia 19 quan es va conèixer la imputació del polític socialista. No obstant, el magistrat José Luis Calama no va considerar necessària la pràctica de la diligència i el registre no es va arribar a produir.
Les sospites contra Rodríguez Zapatero van aparèixer en un xat intervingut l’octubre del 2024 a alguns dels empresaris imputats en la causa. El veneçolà en recerca i captura Danilo Diazgranados Manglano "manté una relació personal i econòmica amb algú denominat Zorro o Z o ZZZZZ que ha sigut identificat com José Luis Rodríguez Zapatero", afirmava la magistrada del Jutjat d’Instrucció número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, a l’inhibir-se el febrer a favor de l’Audiència Nacional.
