El jutge del cas Koldo va declinar investigar per la seva relació amb un dels advocats imputats
Ismael Moreno es va abstenir de fer-se càrrec de la querella sobre el blanqueig de fons veneçolans per conèixer un lletrat amb el qual havia tingut contacte personal
Tono Calleja Flórez
L’actual instructor del cas Koldo, Ismael Moreno, va ser el jutge al qual va correspondre inicialment la querella presentada el 22 d’octubre del 2024 per la Fiscalia Anticorrupció per presumpte blanqueig de fons veneçolans amb els diners del rescat concedit a Plus Ultra. Tan sols un dia després, el titular del jutjat central d’Instrucció es va abstenir, ja que entre la llista de denunciats hi havia un advocat –que avui continua imputat en la trama que presumptament tenia com a cap l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero– amb qui ell havia contactat per un assumpte de terres dels seus fills.
Així ho explica Moreno en una interlocutòria que obra en el sumari del cas Zapatero a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, en el qual el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 2 relata que va conèixer aquest lletrat cap al mes de juny del 2023, en ocasió d’haver assistit a un dinar on aquesta persona també hi estava convidada. A partir d’aquest moment, van mantenir contacte perquè en aquestes dates els fills del jutge estaven valorant la possibilitat de posar fi a un condomini de diverses terres pertanyents a la seva mare i la germana d’aquesta, i buscaven un advocat expert en la matèria que pogués prestar assessorament professional sobre les alternatives de viabilitat d’extingir l’esmentat condomini.
"Davant aquesta petició dels meus fills, cap al setembre del 2023, hi vaig contactar telefònicament" continua Moreno. Se’l va posar en contacte amb un assessor fiscal amb qui el jutge es va reunir acompanyat amb el professional del dret que en el dia d’avui continua imputat en presumpta xarxa de blanqueig.
"Amb la finalitat ressenyada van tenir lloc, segons crec recordar i tret d’error, dues cites més en aquest despatx professional, amb els mateixos assistents –afegia el jutge en la seva interlocutòria–. A l’octubre del referit any, el professional d’aquest despatx em va transmetre verbalment la seva opinió respecte a la consulta plantejada, sense emetre dictamen formal sobre això perquè no s’interessava, ja que simplement es pretenia obtenir una opinió de persona experta en la matèria". A partir d’aquell moment, Moreno assegura que "va sol·licitar repetidament, en diverses ocasions", tant a aquest advocat com al professional del despatx que va emetre la seva opinió, que li fos enviada la corresponent factura relativa als honoraris meritats per la referida consulta. "De fet, davant aquesta falta de resposta a les meves peticions, concretament el 12 de desembre del 2023, vaig remetre un missatge", afegeix, en el qual es deia "...No m’heu dit res sobre els honoraris...", després de la qual cosa se li va comunicar que no s’emetria cap factura i quedava saldada l’esmentada qüestió amb una invitació a dinar per a tots dos, "invitació que efectivament va tenir lloc, concretament el dia 22 de gener del 2024 en un restaurant d’aquesta capital".
Dinar i cafè
Posteriorment, l’advocat li va enviar un missatge preguntant al jutge si tenia disponibilitat per dinar, a la qual cosa Moreno va respondre negativament i, davant d’aquesta negativa dos dies després el va convidar a prendre un cafè. "Posteriorment, aquest mes d’octubre, vaig rebre una trucada de l’abans citat, en la qual em proposava assistir a un dinar amb altres persones; invitació que vaig declinar", conclou el magistrat el seu relat.
En la seva resolució, el jutge Moreno al·ludeix a jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per assenyalar que "les garanties d’independència i imparcialitat han de permetre excloure tot dubte legítim en l’ànim dels justiciables respecte a la impermeabilitat d’aquest òrgan davant elements externs i respecte a la seva neutralitat davant els interessos en litigi".
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle