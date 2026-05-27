El PP i Vox veuen un caire ideològic per canviar la posició d’Espanya
Les dues formacions relacionen les visites a la Xina i els girs a Veneçuela i el Marroc amb la influència de Zapatero
Mariano Alonso Freire
Complerta una setmana de l’esclat del cas Zapatero, el Partit Popular i Vox continuen denunciant l’escàndol en què està embolicat el que va ser líder del PSOE entre el 2000 i el 2012 i inquilí de la Moncloa entre el 2004 i el 2011Complerta una setmana de l’esclat del cas Zapatero, i quan l’expresident del Govern ha aconseguit que el jutge José Luis Calama ajorni dues setmanes la seva citació, prevista en principi per dimarts de la setmana que ve, el Partit Popular (PP) i Vox continuen denunciant, cada un amb els seus ritmes i els seus accents, l’escàndol en el qual està embolicat el que va ser líder del PSOE entre 2000 i 2012 i inquilí de la Moncloa entre 2004 i 2011.. Les diferències entre els d’Alberto Núñez Feijóo i els de Santiago Abascal són de matís però clares. Afecten fonamentalment la moció de censura que l’extrema dreta continua demanant i a la qual el líder de l’oposició es resisteix.Les diferències entre els d’Alberto Núñez Feijóo i els de Santiago Abascal – que ara mateix mantenen oberta la negociació per a la investidura d’Alfonso Fernández Mañueco a Castella i Lleó i, fins i tot en fase molt més incipient i incerta, la d’Andalusia per fer el mateix amb el president en funcions de la Junta, Juan Manuel Moreno– són de matís però clares. I afecten fonamentalment aquesta moció de censura que l’extrema dreta (sense possibilitat material de presentar-la pel seu compte aquesta legislatura, per no tenir prou nombre d’escons per a això) continua demanant i a la qual el líder de l’oposició es continua resistint.
Però més enllà d’això, les dues principals formacions de l’oposició al Govern de Pedro Sánchez, condemnades a entendre’s per construir una futura alternativa al Gabinet del PSOE i Sumar, veuen un caire clarament ideològic en la trama.Però més enllà d’això, sobre el que continuaran corrent rius de tinta en les pròximes setmanes i mesos, El PP i Vox coincideixen a no restar-li gens de gravetat al que s’emporta una setmana coneixent, primer amb la interlocutòria de Calama, experimentat jutge de l’Audiència Nacional, i més tard amb els informes de la UDEF i el sumari del cas. I a més d’això, i potser més significatiu, les dues principals formacions de l’oposició al Govern de Pedro Sánchez, condemnades a entendre’s per construir una futura alternativa al Gabinet del PSOE i Sumar, com ja està posant-se de manifest en les comunitats autònomes que han celebrat eleccions en els últims mesos, veuen un caire clarament ideològic en la trama.
Algú amb pes específic a Vox ho resumeix així: "És un salt qualitatiu cobrar per canviar la posició geoestratègica d’Espanya". Una altra figura amb influència a Génova ho observa sota un prisma semblant, vinculant les grans apostes de Sánchez en política exterior, com les seves visites a la Xina, la seva evolució respecte a Veneçuela, o el seu gir cap al Marroc, per reconèixer obertament la sobirania de Rabat sobre el Sàhara, amb la influència de Zapatero i les seves activitats.
En públic, la portaveu parlamentària de Vox, Pepa Millán, va apuntar ahir a una "xarxa internacional embolicada en la bandera de la Internacional Socialista". Sánchez es va convertir el novembre del 2022 en el primer espanyol a presidir aquesta internacional, substituint l’ex primer ministre de Grècia, Georgios Papandreou. Els d’Abascal tenen el ferm convenciment que Sánchez està influït des de la seva arribada a la Moncloa per xarxes d’influència d’esquerres a nivell internacional, i el cas Zapatero els consolida aquesta convicció.Ja en públic, la portaveu parlamentària de Vox, Pepa Millán,va apuntar aquest dimarts, durant la seva roda de premsa ordinària posterior a la Junta de Portaveus, a una "xarxa internacional embolicada a la bandera de la Internacional Socialista". Precisament Sánchez es va convertir el novembre del 2022 en el primer espanyol a presidir aquesta internacional en tota la seva centenària història, substituint llavors l’ex primer ministre de Grècia, Giórgos Papandréou. Els d’Abascal tenen el ferm convenciment, i no d’ara, que Sánchez està enormement influït des de la seva arribada a la Moncloa, i fins i tot abans, per xarxes d’influència d’esquerres a nivell internacional, i el cas Zapatero no fa sinó assentar aquesta convicció en la tercera formació del Parlament.
La connexió xinesa apareix de dues maneres als informes de la UDEF. L’octubre del 2020, en plena tramitació del rescat de l’aerolínia veneçolana Plus Ultra davant la SEPI, Julio Martínez Sola, vicepresident de la companyia, va informar Rodolfo Reyes, el màxim accionista, que estava reunit amb "Zapatero i els xinesos".La connexió xinesa, per denominar-la d’alguna forma, apareix de dues maneres als informes de la UDEF. L’octubre del 2020, en plena tramitació del rescat de l’aerolínia veneçolana Plus Ultra davant la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, Julio Martínez Sola, el vicepresidenta de la companyia, va informar Rodolfo Reyes, el màxim accionista, que estava reunit amb "els Zapatero i els xinesos", i dies després tots dos van parlar sobre la manera de gestionar permisos d’aviació civil xinesa, per a vols de Plus Ultra al gegant asiàtic.
Més a prop en el temps, el gener del 2024, Domingo Arnaldo Amaro Chacón, el veneçolà administrador d’una de les societats de la trama, Inteligencia Prospectiva, va comunicar a Julio Martínez que "Philippe Apikian i els xinesos estan llestos per comprar vaixells" i també "per reunir-se amb la Dama i el ministre petroliMés a prop en el temps, el gener del 2024, Domingo Arnaldo Amaro Chacón, el veneçolà administrador d’una de les societats de la trama, Intel·ligència Prospectiva, va comunicar a Julio Martínez (l’amic i presumpte testaferro de Zapatero) que "Philippe Apikian i els xinesos estan llestos per comprar barcos" i també "per reunir-se amb la Dama [nom en clau amb què es referien a la presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, llavors vicepresidenta de Nicolás Maduro] i el ministre petroli". L’Apikian és el president d’una empresa petroliera suïssa sancionat pels Estats Units pels seus vincles amb el règim chavista.. Són dades extretes de la investigació que per al PP i Vox evidenciarien un salt qualitatiu en la trama que commociona la vida pública espanyola.Dades, tots ells, extretes de la investigació, que per al PP i Vox evidenciarien un salt qualitatiu en la trama que continua commocionant la vida pública espanyola.
