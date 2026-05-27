Raons i joies
Les empreses Summer Wind i Thinking Heads qüestionen el relat del jutge, basat cegament en els informes de la UDEF i de la Fiscalia Anticorrupció. ¿Què va fer Zapatero perquè deixessin 53 milions a Plus Ultra?
Ernesto Ekaizer
L’advocada madrilenya Leticia de la Hoz va rebre divendres una trucada de l’empresari Federico Lledó, propietari i principal executiu de Summer Wind. En les 72 hores transcorregudes des de la interlocutòria del jutge José Luis Calama fins aquell divendres, una companyia real –la seva empresa aeronàutica, amb 50 empleats– s’havia convertit en una empresa instrumental per canalitzar diners el destinatari final dels quals seria, segons l’esquema de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), assumit pel jutge d’instrucció, l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
–Tenim un problema –li va explicar Lledó a l’advocada–, i és que és al revés.
Summer Wind (Vent d’Estiu, en anglès) havia pagat a Plus Ultra 3.450.000 euros. No obstant, la interlocutòria recollia, UDEF dixit, que Plus Ultra havia pagat 3,9 milions a Summer Wind. L’advocada va rebre una àmplia documentació enviada per Lledó per presentar davant de l’Audiència Nacional.
De la Hoz, després de llegir la interlocutòria del jutge Calama i revisar les dades remeses, va entendre de què anava l’assumpte:
–Els diners del rescat es queden en part a Plus Ultra i una altra part va passant de societat en societat fins que acaba en Julito Martínez i finalitza en Zapatero. Passa d’empresa en empresa. I una d’aquestes empreses pantalla és Summer Wind. Però no hi ha un sol pagament de Plus Ultra a Summer Wind; al contrari, és aquesta la que paga a la primera després de contractar-la. I diuen que són 3,9 milions, però és el meu client, Summer Wind, qui paga a Plus Ultra 3.450.000 euros.
Segons ha explicat l’advocada, Julito Martínez Martínez prestava serveis per a Summer Wind, empresa que treballa en el sector aeri des de 1999. Martínez Martínez es dedicava a aconseguir clients per a companyies aeronàutiques i vols xàrter, i cobrava per això una comissió. Tant Lledó com Martínez són d’Alacant.
Dilluns, Leticia de la Hoz va presentar un escrit a l’Audiència Nacional amb 69 documents en els quals acredita la falsedat de l’afirmació continguda en la interlocutòria del jutge Calama, basat en un dels informes de la UDEF. La Policia cita un informe de l’ONIF (Oficina Nacional d’Investigació del Frau) per presentar Summer Wind com una de les empreses pantalla.
Lledó, segons explica la seva lletrada, no hi dona crèdit.
–¿Una societat pantalla amb activitat, uns cinquanta empleats, i una empresa que és la número u en corretatge d’avions? –es pregunta l’advocada.
Però la de Summer Wind no ha sigut l’única puntualització sobre la interlocutòria i els informes de la UDEF. L’empresa Thinking Heads (TH) ha emès un comunicat perquè apareix àmpliament citada tant als informes de la UDEF com en la interlocutòria del jutge Calama.
Propietat de Daniel Romero Abreu, el comunicat assenyala que "la interlocutòria no inclou Thinking Heads entre les societats que presumptament formen part de la trama delictiva". I afegeix: "La relació de TH amb Zapatero ha sigut vigent des de l’any 2014, vinculada a serveis de consultoria, conferències i serveis editorials, igual com altres relacions similars establertes amb més de 40 ex primers ministres i expresidents d’Espanya, Europa i Llatinoamèrica des del 2003, any de la constitució de l’empresa".
Fonts pròximes a la companyia assenyalen que els quatre expresidents del Govern d’Espanya treballen amb TH: Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy i José Luis Rodríguez Zapatero.
Mentre la trama Zapatero –amb joies trobades a la seva oficina del carrer de Ferraz– ja és, segons alguns mitjans, un fet i es justifica amb múltiples "indicis" –en el que, segons s’argumenta, és només el començament de la investigació–, la realitat és que la instrucció d’aquesta causa sumava més d’un any abans d’"explotar" dimarts, 19 de maig. Tot això sota secret sumarial, tot i que amb filtracions polítiques en les quals el Partit Popular hauria tingut una posició privilegiada.
Però la importància dels "indicis", en abstracte, és relativa. El principal forat d’aquesta instrucció es troba en el delicte de tràfic d’influències que s’imputa a Zapatero. Per a aquest delicte (article 429 del Codi Penal), resulta necessari, ja des de l’inici de la investigació, exposar –tot i que no provar encara en aquesta fase– com va actuar l’expresident. En què va consistir la seva capacitat d’influència per aconseguir el crèdit per a Plus Ultra i sobre qui, amb potestat per concedir-ho, hauria exercit la influència.
En aquest sentit, la investigació continua sent, com es diu en el llenguatge anglosaxó, una fishing expedition, és a dir, una investigació prospectiva.
